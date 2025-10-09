ODRAZ VEKOVNOG BRATSTVA: Rusija zahvalna Srbiji na pomoći Kurskoj oblasti
SRBIJA je pružila finansijsku humanitarnu pomoć Kurskoj oblasti u iznosu od 472 miliona rubalja i Rusija je zahvalna na tome, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Ruska strana izražava zahvalnost prijateljskoj Srbiji na pažnji i odzivu, neravnodušnosti prema sudbini ruskih građana, ističe se u saopštenju.
U tome postoji posebna simbolika, koja odražava vekovno bratstvo, bliske veze između naših zemalja i naroda, naglašava Ministarstvo.
U saopštenju se ističe da je Vlada Republike Srbije 8. oktobra uputila pomoć Kurskoj oblasti.
(Sputnjik)
