ODRAZ VEKOVNOG BRATSTVA: Rusija zahvalna Srbiji na pomoći Kurskoj oblasti

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 10. 2025. u 17:30

SRBIJA je pružila finansijsku humanitarnu pomoć Kurskoj oblasti u iznosu od 472 miliona rubalja i Rusija je zahvalna na tome, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

Ruska strana izražava zahvalnost prijateljskoj Srbiji na pažnji i odzivu, neravnodušnosti prema sudbini ruskih građana, ističe se u saopštenju.

U tome postoji posebna simbolika, koja odražava vekovno bratstvo, bliske veze između naših zemalja i naroda, naglašava Ministarstvo.

U saopštenju se ističe da je Vlada Republike Srbije 8. oktobra uputila pomoć Kurskoj oblasti.

(Sputnjik)

