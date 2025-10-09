PREDSEDNIK KOLUMBIJE OPTUŽIO SAD: Ovoje agresija protiv cele Latinske Amerike! Tramp obustavio diplomatske kontakte sa Venecuelom
KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro izjavio je danas da je poslednji brod na Karibima koji su bombardovale Sjedinjene Američki Države bio kolumbijski i da je na brodu imao kolumbijske državljane.
-Otvorio se novi ratni scenario - Karibi. Agresija je usmerena protiv cele Latinske Amerike i Kariba, rekao je Petro u objavi na društvenoj mreži Iks, preneo je Rojters.
Petro, koji se trenutno nalazi u Belgiji na sastanku sa evropskim liderima, odgovarao je na objavu američkog senatora Adama Šifa koji je rekao da će glasati za blokiranje udara na brodove na Karibima.
U nedelju je predsednik SAD Donald Tramp najavio udar, najmanje četvrti u poslednjih nekoliko nedelja.
Najmanje 21 osoba je poginula u udarima, prema podacima Vašingtona.
Napadi su rasplamsali tenzije u regionu, ocenjuje Rojters i podseća da je Vašington u ponedeljak obustavio diplomatske kontakte sa Venecuelom.
SAD su u proteklih mesec dana uništile više brodova za koje tvrde da pripadaju narko kartelima i da prevoze narkotike.
Ministar odbrane SAD Pit Hegset objavio je snimak u kome se vidi kako američke snage bombarduju brod nedaleko od obale Venecuele.
-Četiri muška narkoterorista na brodu su ubijena u udaru, a nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen u operaciji. Udar je izveden u međunarodnim vodama nedaleko od obale Venecuele dok je brod prevozio značajne količine narkotika, na putu ka Americi da otruje naš narod, rekao je Hegset u objavi na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim rečima, američki obaveštajni podaci su potvrdili da je ovaj brod trgovao narkoticima, da su ljudi na brodu bili narkoteroristi i da su delovali na poznatoj tranzitnoj ruti za trgovinu narkoticima.
-Ovi udari će se nastaviti dok se napadi na američki narod ne završe, rekao je Hegset.
(Tanjug)
