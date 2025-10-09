Svet

PREDSEDNIK KOLUMBIJE OPTUŽIO SAD: Ovoje agresija protiv cele Latinske Amerike! Tramp obustavio diplomatske kontakte sa Venecuelom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 10. 2025. u 00:22

KOLUMBIJSKI predsednik Gustavo Petro izjavio je danas da je poslednji brod na Karibima koji su bombardovale Sjedinjene Američki Države bio kolumbijski i da je na brodu imao kolumbijske državljane.

ПРЕДСЕДНИК КОЛУМБИЈЕ ОПТУЖИО САД: Овоје агресија против целе Латинске Америке! Трамп обуставио дипломатске контакте са Венецуелом

Foto printskrin national interest

-Otvorio se novi ratni scenario - Karibi. Agresija je usmerena protiv cele Latinske Amerike i Kariba, rekao je Petro u objavi na društvenoj mreži Iks, preneo je Rojters.

Petro, ​​koji se trenutno nalazi u Belgiji na sastanku sa evropskim liderima, odgovarao je na objavu američkog senatora Adama Šifa koji je rekao da će glasati za blokiranje udara na brodove na Karibima.

U nedelju je predsednik SAD Donald Tramp najavio udar, najmanje četvrti u poslednjih nekoliko nedelja.

Najmanje 21 osoba je poginula u udarima, prema podacima Vašingtona.

Napadi su rasplamsali tenzije u regionu, ocenjuje Rojters i podseća da je Vašington u ponedeljak obustavio diplomatske kontakte sa Venecuelom.

SAD su u proteklih mesec dana uništile više brodova za koje tvrde da pripadaju narko kartelima i da prevoze narkotike.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset objavio je snimak u kome se vidi kako američke snage bombarduju brod nedaleko od obale Venecuele.

-Četiri muška narkoterorista na brodu su ubijena u udaru, a nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen u operaciji. Udar je izveden u međunarodnim vodama nedaleko od obale Venecuele dok je brod prevozio značajne količine narkotika, na putu ka Americi da otruje naš narod, rekao je Hegset u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, američki obaveštajni podaci su potvrdili da je ovaj brod trgovao narkoticima, da su ljudi na brodu bili narkoteroristi i da su delovali na poznatoj tranzitnoj ruti za trgovinu narkoticima.

-Ovi udari će se nastaviti dok se napadi na američki narod ne završe, rekao je Hegset.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FLOTILU „BIS“ OD 9 ČAMACA ZAUSTAVIO JE IZRAEL: Na njima bilo i 10 Italijana, lekara i medicinskih sestara, nosili su pomoć Gazi
Svet

0 0

FLOTILU „BIS“ OD 9 ČAMACA ZAUSTAVIO JE IZRAEL: Na njima bilo i 10 Italijana, lekara i medicinskih sestara, nosili su pomoć Gazi

IZ italijanske Ambasade u Tel Avivu stigla je vest da je jutros u zoru izraelska mornarica zaustavila brodove i putnike na 120 nautičkih milja od Gaze, da su prebačeni u izraelsku luku Aštod i biće posle procedure proterani. Na brodovima su bili lekari, medicinske sestre i aktivisti, na jednom od čamaca vijorila se italijanska zastava. Italijani su nosili mleko u prahu i neophodnu pomoć za bebe.

09. 10. 2025. u 00:11

IZARELSKA AMBASADA PROTIVI SE NAJNOVIJEM INTERVJUU KARDINALA PAROLINA: „To rizikuje da potkopa mir“
Svet

0 0

IZARELSKA AMBASADA PROTIVI SE NAJNOVIJEM INTERVJUU KARDINALA PAROLINA: „To rizikuje da potkopa mir“

IZRAELSKA Ambasada pri Svetoj stolici kritikovala je intervju kojeg je dao kardinal, državni sekretar, Pjetro Parolin, fokusirajući se na deo o „moralnoj ekvivalenciju tamo gde nije relevantna“, na primer primena termina „masakr“ i na legitimno pravo Izraela na samoodbranu, pojašnjavajući „Ne postoji moralna ekvivalencija između demokratske države koja štiti svoje građane i terorističke organizacije koja namerava da ih ubija“.

08. 10. 2025. u 23:33

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd