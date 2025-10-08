Svet

MORA DA SE ZASLUŽI: Nemačka poništila program ubrzanog dobijanja državljanstva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 10. 2025. u 22:45

NEMAČKI Parlament je danas poništio program ubrzanog dobijanja državljanstva, prema kojem je bilo moguće da "izuzetno dobro integrisani pojedinci" dobiju državljanstvo za tri godine umesto za pet godina.

Foto: Profimedia

-Nemački pasoš mora doći kao priznanje uspešnog procesa integracije, a ne kao podsticaj za ilegalnu imigraciju, rekao je parlamentu ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint, preneo je Rojters.

Konzervativci kancelara Fridriha Merca obećali su u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji da će poništiti taj zakon.

Ostatak novog zakona o državljanstvu ostaće netaknut uprkos ranijim obećanjima konzervativaca da će poništiti inovacije poput dvojnog državljanstva i skraćenja perioda čekanja sa osam godina na pet.

Od rekordnih 300.000 naturalizacija u 2024. godini, samo nekoliko stotina je prošlo ubrzanim postupkom, prvobitno planiranim kao podsticaj za visokokvalifikovane radnike da se odluče za naseljavanje u Nemačkoj, koja ima problem sa akutnim nedostatkom radne snage.

Kandidati moraju da pokažu dostignuća kao što su veoma dobar nemački jezik, volonterski rad ili profesionalni ili akademski uspeh.

(Tanjug)

