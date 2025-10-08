ZAHAROVA OŠTRO REAGOVALA NA IZJAVE UN: Poruka koja odzvanja svetom
PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova reagovala je povodom nedavnih izjava predstavnika Saveta za ljudska prava po pitanju situacije u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi.
Borci za ljudska prava UN izrazili su zabrinutost zbog ograničenja slobode veroispovesti i verskog bogosluženja u Ukrajini, nametnutih od strane ukrajinskih vlasti, pod izgovorom crkvenih i kanonskih veza između Ukrajinske pravoslavne crkve i Moskovske patrijaršije, podsetila je ona.
- Prvi put od 2018. godine, kada je u Ukrajini pokrenut rat uništenja protiv UPC, UN borci za ljudska prava su konačno 'primetili' bezakonje i nemoralnost koje je kijevski režim počinio protiv sveštenstva i parohijana UPC i javno su osudili situaciju.
S druge strane, pojava takve reakcije UN Saveta za ljudska prava, za koji se teško može reći da je politički nepristrastan, svedoči o razmerama i ozbiljnosti situacije po pitanju UPC u Ukrajini i potrebu za hitnom intervencijom međunarodnih tela za ljudska prava, uključujući visokog komesara UN za ljudska prava Folkera Tirka i njegove kancelarije - navela je ona, obraćajući se novinarima.
Ona je takođe istakla da, uprkos svemu tome, nažalost, u pomenutim izjavama se ne govori ništa o brojnim slučajevima zauzimanja i pljačke crkava UPC, skrnavljenja svetinja, praćenog fizičkim nasiljem nad sveštenstvom i parohijanima.
Takođe, Zaharova je izrazila nadu da je svakako probijen led ovim izjavama, i da se nada da će međunarodne strukture koje se bore za ljudska prava konačno obratiti pažnju i zauzeti odgovarajuće čvrst stav u vezi sa drugim grubim i masovnim kršenjima ljudskih prava i sloboda u Ukrajini.
(RT)
