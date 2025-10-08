"BRISEL SE VEĆ DUGO BAVI KRAĐOM RUSKE IMOVINE" Zaharova: Za šta predlažu da platimo reparacije? Za naše mrtve građane
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je danas da su planovi EU da Rusija plati reparacije Ukrajini "potpuno nerealni".
Ona je naglasila da se Brisel već dugo bavi "krađom" ruske imovine.
- Za šta predlažu da platimo reparacije? Za naše mrtve građane - rekla je Zaharova na brifingu, komentarišući plan Evropske komisije da Ukrajini dodeli 140 milijardi evra, prenosi ruska agencija URA.
Prema njenim rečima, predlaže se da se sredstva dodele kijevskom režimu kao beskamatni zajam koji verovatno neće biti vraćen.
- Prema planu Evropske komisije, Bankovoj bi trebalo da bude dodeljeno 140 milijardi evra kao beskamatni zajam, koji ona, mislim na kijevski režim, verovatno nikada neće vratiti. Zašto? Zato što je glavni uslov za otplatu potpuno nerealan zahtev da Rusija plati neku vrstu reparacija Ukrajini - naglasila je ona.
Portparolka ruskog ministarstva je takođe istakla da zemlje NATO i EU, "prikrivajući terorističke napade Kijeva na nuklearnu elektranu Zaporožje, postaju saučesnici".
Kako je navela, pre nekoliko nedelja, granatiranje ukrajinskih oružanih snaga oštetilo je visokonaponski dalekovod u nuklearnoj elektrani Dnjepropetrovsk-Zaporožje. To je, dodala je, dovelo do prekida spoljnog napajanja elektrane.
- Prikrivanjem takvih terorističkih napada kijevskog režima, zemlje EU i NATO- a ne samo da podstiču Ukrajinu da vrši dalje napade na nuklearne objekte, već postaju i direktni saučesnici - zaključila je Zaharova.
(Tanjug)
