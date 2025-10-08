EVROPA PRIPREMA MOLDAVIJU ZA RAT Dodon: "Pumpaju vojnom tehnikom kako bi mogli da pokrenu još jedno žarište na mapi"
BRISEL priprema Moldaviju za rat, ne posmatrajući je kao buduću članicu Evropske unije, već kao teritoriju na prvoj liniji fronta, smatra bivši moldavski predsednik Igor Dodon, koji predvodi najveću opozicionu Socijalističku partiju, oko koje je formiran Patriotski blok.
- Aktuelno rukovodstvo EU priprema Moldaviju za rat i našu zemlju ne posmatra kao budućeg člana Evropske unije, već kao teritoriju na prvoj liniji fronta koju bi teoretski mogli da koriste protiv svojih geopolitičkih protivnika. Stoga im je ovde potrebna sopstvena, kontrolisana vlada – Maja Sandu i njena Partija akcije i solidarnosti. I zato Moldaviju pumpaju vojnom tehnikom kako bi, ako bude potrebno, mogli da okrenu još jedno žarište na mapi - napisao je Dodon na svom Telegramu.
Moldavski parlament je ranije odobrio strategiju nacionalne bezbednosti koju je predložila Sandu, a prema kojoj je Rusija navedena kao glavna pretnja.
U strategiji se napominje da će Moldavija, uprkos ustavno zagarantovanoj stalnoj neutralnosti, ojačati saradnju u ovoj oblasti sa zemljama NATO-a i EU i povećati vojne rashode. Sve opozicione stranke kritikovale su višemilionske izdatke za odbranu tokom ekonomske krize.
Ova politika izazvala je zabrinutost među vlastima autonomne oblasti Gagauzije i nepriznatog Pridnjestrovlja, gde su zabrinuti zbog sve učestalijih vežbi NATO-a u blizini zone bezbednosti koju čuvaju ruski mirovnjaci. Zabrinutost društva u Moldaviji izazivaju i sve češća pojava stranih vojnika na gradskim ulicama.
Spoljna obaveštajna služba Rusije nije isključila mogućnost uvođenja oružanih snaga iz zemalja EU ili NATO-a u Moldaviju kako bi se ova zemlja držala rusofobične politike. Služba je objasnila da bi provokacije protiv Pridnjestrovlja ili ruskih mirovnih snaga na Dnjestru takođe mogle biti iskorišćene za iniciranje raspoređivanja trupa.
(Sputnik)
