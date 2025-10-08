Svet

TRAMPOV ZAKON NA UDARU: Radnici na prinudnom odsustvu dobiće plate samo ako se ispuni ovaj uslov

V.N.

08. 10. 2025. u 07:55

FEDERALNI radnici koji su poslati na prinudno odsustvo tokom obustave rada vlade Sjedinjenih Američkih Država možda neće automatski dobiti nadoknadu, navedeno je u nacrtu memoranduma Bele kuće u koji je Aksios imao uvid.

ТРАМПОВ ЗАКОН НА УДАРУ: Радници на принудном одсуству добиће плате само ако се испуни овај услов

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Prema dokumentu, Bela kuća smatra da zakon poznat kao Zakon o fer tretmanu državnih službenika (GEFTA) iz 2019. godine ne garantuje automatsku isplatu zaostalih plata zaposlenima koji su bili na prinudnom odsustvu, osim ako Kongres posebno ne odobri sredstva kada se obustava rada završi.

Ovaj stav mogao bi dodatno da poveća pritisak predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na demokrate u Senatu da podrže takozvanu "čistu" rezoluciju o finansiranju vlade, bez uslova koji se odnose na subvencije za zdravstvenu zaštitu.

Zakon GEFTA, koji je Tramp potpisao tokom rekordne obustave rada 2019. godine, prvobitno je tumačen tako da radnicima na prinudnom odsustvu garantuje naknadu po okončanju budućih obustava rada.

Međutim, novi memorandum Kancelarije za upravljanje i budžet (OMB) navodi da je zakon pogrešno protumačen, jer je njegova verzija izmenjena devet dana kasnije i dodata formulacija da će radnici biti plaćeni "pod uslovom donošenja zakona o aproprijacijama kojim se okončava zastoj".

Po mišljenju Bele kuće, to znači da Kongres mora posebno da odobri sredstva za isplatu zaostalih plata.

Ova analiza OMB-a u suprotnosti je sa stavovima Saveta ekonomskih savetnika i Kancelarije za upravljanje kadrovima, koje su ranije saopštile da bi radnici na prinudnom odsustvu trebalo automatski da dobiju nadoknadu.

