UDARIĆE NA PARIZ, BERLIN I VARŠAVU: Medvedev ironično o isporuci "tomahavka" Kijevu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp namerava da dobije Nobelovu nagradu za mir, sledeći „Bajdenov put“, objavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na svom Telegram kanalu, komentarišući izjavu američkog lidera o isporuci krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini.
- Tramp planira da ide Bajdenovim putem do Nobelove nagrade. Na pitanje o isporuci banderovcima raketa 'tomahavk', on je bukvalno lupio sledeće: 'Odlučio sam da ih isporučim, ali prvo želim da znam šta će sa njima uraditi (!)'. Pa, jasno je šta će: udariće na Pariz, Berlin i Varšavu. Čak bi i predsedniku SAD to trebalo da bude jasno... napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da je skoro doneo odluku u vezi sa isporukom krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da želi da vidi kako Kijev namerava da ih koristi.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da bi moguća isporuka američkih raketa „tomahavk“ Kijevu predstavljala novu ozbiljnu eskalaciju, ali ni to neće promeniti situaciju na frontu.
(Sputnjik)
