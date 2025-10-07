Svet

UDARIĆE NA PARIZ, BERLIN I VARŠAVU: Medvedev ironično o isporuci "tomahavka" Kijevu

В.Н.

07. 10. 2025. u 16:13

AMERIČKI predsednik Donald Tramp namerava da dobije Nobelovu nagradu za mir, sledeći „Bajdenov put“, objavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na svom Telegram kanalu, komentarišući izjavu američkog lidera o isporuci krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini.

УДАРИЋЕ НА ПАРИЗ, БЕРЛИН И ВАРШАВУ: Медведев иронично о испоруци томахавка Кијеву

Foto: AP

 

- Tramp planira da ide Bajdenovim putem do Nobelove nagrade. Na pitanje o isporuci banderovcima raketa 'tomahavk', on je bukvalno lupio sledeće: 'Odlučio sam da ih isporučim, ali prvo želim da znam šta će sa njima uraditi (!)'. Pa, jasno je šta će: udariće na Pariz, Berlin i Varšavu. Čak bi i predsedniku SAD to trebalo da bude jasno... napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da je skoro doneo odluku u vezi sa isporukom krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da želi da vidi kako Kijev namerava da ih koristi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da bi moguća isporuka američkih raketa „tomahavk“ Kijevu predstavljala novu ozbiljnu eskalaciju, ali ni to neće promeniti situaciju na frontu.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi

AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi