PUTIN SLAVI ROĐENDAN: Stižu čestitke iz celog sveta

В. Н.

07. 10. 2025. u 08:54

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin danas slavi 73. Rođendan. Svetski lideri upućuju čestitke predsedniku.

ПУТИН СЛАВИ РОЂЕНДАН: Стижу честитке из целог света

Foto: Tanjug

Među prvima, Putinu je rođendan čestitao severnokorejski lider Kim Džong Un, koji je u čestitki napomenuo da zahvaljujući Putinovom vođstvu, Rusija predvodi izgradnju novog, multipolarnog sveta. On je dodao da, zahvaljujući Putinu, Rusija uspešno brani svoje interese i postiže moć i prosperitet.

- Pjongjang i Moskva će uvek biti zajedno, a naše prijateljstvo će biti večno - naglasio je

On je rekao i da će Pjongjang nastaviti da u potpunosti podržava borbu ruskog naroda za odbranu svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Lukašenko poželeo Putinu zdravlje, sreću, neiscrpnu snagu i energiju za nove uspehe

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko takođe je ruskom lideru čestitao rođendan.

Lukašenko je naglasio da ruski narod čvrsto povezuje Putinovo ime sa značajnim društvenim dostignućima, dinamičnim ekonomskim razvojem, jačanjem državnosti i suvereniteta Otadžbine i rastom autoriteta i uloge Rusije u svetu.

Beloruski lider izrazio je uverenje da će temelji saveza i strateškog partnerstva između Belorusije i Rusije, uspostavljeni zajedničkim dejstvima, služiti kao pouzdan vodič budućim generacijama građana obeju zemalja.

Lukašenko je Putinu poželeo zdravlje, sreću, prosperitet i neiscrpnu snagu i energiju za nove uspehe na najvišoj funkciji.

Medinski: Putin vratio zemlju na istorijski put

Predsednik Rusije Vladimir Putin je zaustavio raspad zemlje i vratio je na istorijski put, smatra pomoćnik predsednika Vladimir Medinski.

- Sedmi oktobar. Rodio se Vladimir Putin. Zaustavio je raspad i vratio zemlju na istorijski put - napisao je on na Telegram kanalu.

Patrijarh Kiril poželeo Putinu božju pomoć

Patrijarh moskovski i čitave Rusije Kiril takođe je čestitao ruskom predsedniku rođendan, izrazivši posebnu zahvalnost za pažnju koju ruski lider posvećuje Ruskoj pravoslavnoj crkvi i njenim inicijativama.

- Primite srdačne čestitke za rođendan. Pre više od 25 godina pozvani ste na veoma važnu i izazovnu službu, onu koja sa sobom nosi ogromnu odgovornost za zemlju i brigu o milionima vaših sugrađana. Veliko je zadvoljstvo svedočiti da sve te godine Rusija samouvereno ide putem socijalno-ekonomskog razvoja, izlazi na kraj sa izazovima vremena, jača svoj suverenite, naučni, tehnički i vojni potencijal, teži osiguranju nacionalne bezbednosti i izgradnji pravednijih međunarodnih odnosa - naveo je patrijarh.

(Sputnjik)

