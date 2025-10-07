Svet

LATINSKI PATRIJARH JERUSALIMA: Hrišćani da budu most u obnovi poverenja između Izraelaca i Palestinaca

Предраг Стојковић
07. 10. 2025. u 00:22

LATINSKI patrijarh Jerusalima, kardinal Pjerbatista Picabala, pozvao je hrišćane u bliskoistočnom regionu da budu most i pomognu u obnovi poverenja između Izraelaca i Palestinaca.

Foto Tanjug/AP/Matias Delacroix

Picabala je rekao da hrišćani, koji čine samo jedan odsto stanovništva u mestu rođenja hrišćanstva, nisu "pretnja" nijednoj strani u sukobu i stoga su u jedinstvenoj poziciji da pomognu svima da rade na zajedničkoj i mirnoj posleratnoj budućnosti, iako nema iluzija da će to biti lako, prenosi AP.

-U ovom trenutku, morate da budete veoma iskreni, veoma otvoreni - odgovarajuće zajednice nisu spremne za to, rekao je on za američku agenciju u svojoj sali za prijeme u Jerusalimu, svetom mestu za hrišćanstvo, islam i judaizam.

On je kazao da su tu rane, koje su veoma bolne.

-Patnja, nesporazumi. Dakle, ono što moramo da uradimo je da počnemo od ove veoma tužne stvarnosti i ponovo gradimo, istakao je Picabala.

Latinski patrijarh Jerusalima rekao je da se među vernicima u jednoj katoličkoj crkvi u Gazi širi oprezna nada.

Kako je rekao, crkva je pogođena izraelskom granatom u julu, ali je nastavila da služi svojoj zajednici i onima koji su potražili utočište u njoj.

-Ljudi svakodnevno umiru tamo. Ali bar u vazduhu osećaš nešto drugačije, nadaš se da će se možda ovo završiti, kazao je on.

Što se tiče jevrejske i muslimanske zajednice, razorni uticaj rata je podelio društvo na svim nivoima, naglasio je Picabala.

-Ovaj rat je izazvao eksploziju različitih problema - političkih, verskih, ekonomskih, kulturnih. Sada moramo sve iznova da preispitamo, rekao je on.

(Tanjug)

