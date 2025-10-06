Svet

PUTIN IZNEO “NAJBOLJI STRATEŠKI PREDLOG“: Tramp nije mogao da odbije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 10. 2025. u 18:45

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izneo je najbolji strateški predlog o produžetku Sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju (START), od kojeg američki predsednik Donald Tramp nije mogao da odustane, izjavio je za Sputnjik član Komiteta Državne dume za bezbednost Adalbi Šhagošev.

Foto: Printscreen

-Putin je izneo najbolji, snažan i strateški predlog za produžetak START-a, od kojeg se nije moglo odustati. Zato Tramp to i nije učinio. Samo vodeće nuklearne sile mogu pomeriti svet sa ivice provalije i stvoriti osnovu globalne bezbednosti. To je najznačajnije i nenadmašno pitanje današnjice, izjavio je Šhagošev.

Ranije je Putin saopštio da je Rusija spremna da i nakon 5. februara 2026. godine, još godinu dana, nastavi da se pridržava ograničenja predviđenih Sporazumom o strateškom ofanzivnom naoružanju. On je naglasio da će takvi koraci imati efekta samo ako Sjedinjene Države odgovore uzajamnošću. Tramp je, prema navodima više medija, ocenio Putinov predlog kao dobru ideju.

