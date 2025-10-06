PUTIN IZNEO “NAJBOLJI STRATEŠKI PREDLOG“: Tramp nije mogao da odbije
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izneo je najbolji strateški predlog o produžetku Sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju (START), od kojeg američki predsednik Donald Tramp nije mogao da odustane, izjavio je za Sputnjik član Komiteta Državne dume za bezbednost Adalbi Šhagošev.
-Putin je izneo najbolji, snažan i strateški predlog za produžetak START-a, od kojeg se nije moglo odustati. Zato Tramp to i nije učinio. Samo vodeće nuklearne sile mogu pomeriti svet sa ivice provalije i stvoriti osnovu globalne bezbednosti. To je najznačajnije i nenadmašno pitanje današnjice, izjavio je Šhagošev.
Ranije je Putin saopštio da je Rusija spremna da i nakon 5. februara 2026. godine, još godinu dana, nastavi da se pridržava ograničenja predviđenih Sporazumom o strateškom ofanzivnom naoružanju. On je naglasio da će takvi koraci imati efekta samo ako Sjedinjene Države odgovore uzajamnošću. Tramp je, prema navodima više medija, ocenio Putinov predlog kao dobru ideju.
(sputnikportal.rs)
