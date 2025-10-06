PALA FRANCUSKA VLADA: Premijer podneo ostavku Makronu samo dan nakon objavljivanja imena novih ministara

FRANCUSKI premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.

Foto: Profimedia

Dan nakon što je objavio sastav svoje vlade, Sebastijan Lekorni je podneo ostavku Emanuelu Makronu, koji ju on prihvatio, objavila je Jelisejska palata u kratkom saopštenju.

Na funkciji premijera Lekorni je proveo samo 27 dana, što je najkraći premijerski mandat u istoriji Francuske.

Ostavka je usledila manje od 24 sata nakon što je predstavljena prva faza nove vlade, u kojoj su se uglavnom našli bivši ministri i bliski saradnici predsednika Makrona.

Lekorni je jutros proveo više od sat vremena na sastanku sa Makronom, nakon čega je napustio Jelisejsku palatu i vratio se u Matinjon.

On je prošlog meseca postao peti premijer u poslednje dve godine, nakon što je parlament smenio Fransoa Bajrua zbog njegovih planova da naredne godine sprovede budžetsko smanjenje od 44 milijarde evra.

Lekorni je juče imenovao 18 ministara nove vlade Francuske.

