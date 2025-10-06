PALA FRANCUSKA VLADA: Premijer podneo ostavku Makronu samo dan nakon objavljivanja imena novih ministara
FRANCUSKI premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.
Dan nakon što je objavio sastav svoje vlade, Sebastijan Lekorni je podneo ostavku Emanuelu Makronu, koji ju on prihvatio, objavila je Jelisejska palata u kratkom saopštenju.
Na funkciji premijera Lekorni je proveo samo 27 dana, što je najkraći premijerski mandat u istoriji Francuske.
Ostavka je usledila manje od 24 sata nakon što je predstavljena prva faza nove vlade, u kojoj su se uglavnom našli bivši ministri i bliski saradnici predsednika Makrona.
Lekorni je jutros proveo više od sat vremena na sastanku sa Makronom, nakon čega je napustio Jelisejsku palatu i vratio se u Matinjon.
On je prošlog meseca postao peti premijer u poslednje dve godine, nakon što je parlament smenio Fransoa Bajrua zbog njegovih planova da naredne godine sprovede budžetsko smanjenje od 44 milijarde evra.
Lekorni je juče imenovao 18 ministara nove vlade Francuske.
Uskoro opširnije
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)