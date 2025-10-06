PRETNJE SMRĆU ZBOG SARKOZIJA: Makron stao u odbranu sudije koja je osudila bivšeg francuskog predsednika

Predsednica suda koji je osudio bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija na pet godina zatvora u okviru afere "Gadafi", s obavezom da započne odsluženje kazne pre apelacionog postupka, dobila je anonimne pretnje smrću.

Foto: Goran Čvorović

Posle svega, reagovao je i aktuelni stanar Jeliseja Emanuel Makron. Poručio je da su ovi napadi i pretnje nepodnošljivi.

- Vladavina prava je temelj naše demokratije. Nezavisnost sudstva, njegova nepristranost i zaštita sudija koji ga sprovode, njegovi su osnovni stubovi – naglasio je predsednik francuske Republike.

Makron je dodao da odluke suda mogu da se komentarišu i kritikuju u okviru javne debate, ali uvek uz poštovanje drugih. Takođe je naglasio da protiv njih postoji pravo žalbi višim instancama.

Dve odvojene istrage započele su u okviru francuskog nacionalnog centra za istraživanje širenja mržnje preko društvenih mreža. Makron je zatražio od ministara pravde i unutrašnjih poslova da autori pretnji sudiji koja je osudila Sarkozija budu identifikovani i brzo izvedeni pred sud.

Prvi je napade na sudiju osudio odlazeći ministar pravosuđa Žerald Darmanen koji je izrazio zgroženost pretnjama. I on je, kao i Makron posle njega, naglasio da je takva vrsti pretnji neprihvatljiva u demokratskom svetu.

Posle Darmanenove poruke, a pre nego što je reagovao predsednik, oblasio se sindikat sudija, protestujući protiv "ćutanja" šefa države na upućene pretnje. Prema slovu francuskog ustava, predsednik države je garant nezavisnosti sudstva. Ovaj sindikat je, inače, klasifikovan kao levičarski. Ubrzo posle toga, šef države je poslao svoju poruku osude.