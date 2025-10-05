TRAMP UBEDIO NETANJAHUA: Prihvatanje sporazuma od Hamasa šansa za pobedu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je izraelskom predsedniku Benjaminu Netanjahuu, povodom delimičnog prihvatanja sporazuma za Gazu od strane palestinskog militantnog pokreta Hamas, rekao da je to njegova "šansa za pobedu".

Tramp je za Aksios rekao da je Netanjahu na kraju pristao.

-Složio se sa tim. Mora da se složi sa tim. Nema izbora. Sa mnom, mora da se složi, rekao je Tramp.

Do poziva je došlo kada je Hamas u petak, 3. oktobra, odgovorio na Trampov mirovni predlog za Gazu sa "da, ali", nakon čega je Tramp pozvao izraelskog premijera da razgovaraju o onome što je smatrao dobrim vestima.

Američki zvaničnik koji je upoznat sa pozivom je za Aksios kazao da se Netanjahu osećao drugačije, i da je "rekao Trampu da ovo nije za slavlje i da to ništa ne znači".

Prema rečima zvaničnika, Tramp je uzvratio rečima: "Ne znam zašto si uvek tako prokleto negativan, ovo je pobeda, prihvati je".

Prema oceni Aksiosa, razgovor, koji je potvrdio i drugi američki zvaničnik, odražava koliko je Tramp odlučan da otkloni Netanijahuove rezerve i ubedi ga da okonča rat u Gazi, ako Hamas postigne dogovor.

U svom zvaničnom odgovoru na Trampov plan, Hamas je saopštio da je spreman da oslobodi sve preostale taoce koje drži u Gazi, u zamenu za okončanje rata i potpuno povlačenje izraelske vojske iz Gaze, ali je ta grupa zatražila pregovore o mnogim detaljima.

U privatnim konsultacijama u petak, Netanjahu je naglasio da odgovor Hamasa vidi kao odbacivanje Trampovog plana.

Tramp je poslao javnu poruku Hamasu, koga je upozorio da ne koristi taktiku odlaganja i da će, ako Hamas ne krene sa oslobađanjem talaca, dogovor biti skinut sa stola.

Američki predsednik je, takođe, uspeo da natera Izrael da pristane na ažuriranu mapu za početno povlačenje izraelskih snaga iz delova Gaze.

Očekuje se da će sutra u Egiptu početi indirektni pregovori između Hamasa i Izraela, kojima će, kako je najavljeno, prisustvovati Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

(Tanjug)

