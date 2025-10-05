PRESTONICA MILIJARDERA U ITALIJI: Ima ih 17 i žive u Milanu

Svet

POSTOJEĆI sve veći jaz, u Italiji kao i u ostatku sveta, sa jedne strane oni koji se bore da sastave kraj sa krajem, a sa druge oni čija imovina daleko premašuje nacionalni prosek. To potvrđuju ne samo podaci o inflaciji i stagnirajućim platama već i ankete koje pokazuju kako raspodela bogatstva ostaje polarizovana u rukama nekolicine.

Nedavni izveštaj Henly&Partners, firme specijalizovane za konsultantske usluge u vezi sa bogatstvom i migracjom kapitala, analizirao je evropske gradove kako bi razumeo gde je koncentrisan najveći broj milijardera. Istraživanje je zasnovano na podacima ažuriranim do 2024. godine i otkriva da je jedan italijanski grad postigao iznenađujući rekord: ne samo da je dom više milijardera nego bilo koji drugi grad u zemlji, već se nalazi među evropskim gradovima sa najvećim brojem superbogatih stanovnika.

Ova brojka, u debati o socijalnoj ravnopranosti i ekonomskim izgledima zemlje, odražava kako je bogatstvo koncenrisano u određenim centrima, pretvarajući neke gradove u prava sedišta kapitala. Milano je izabralo kao svoju bazu 17 milijardera, grad koji se time plasirao i na evopskom podujumu. Treći je u Evropi po broju milijardera, iza Londona i Pariza.

Poređenja radi, Rim ostaje na osmom mestu u Evropi, sa „samo“ devet milijardera. Ovaj rekord nije prošoa nezapaženo ni od strane italijanskih poreskih vlasti, delimično zahvaljući doprinosu superbogatih, poreski prihodi su se uvaćali dostigavši 189,9 milijatrdi evra u 2024. godini, što je povećanje od 9 procenata u odnosu na prethodnu godinu.

Ali nije samo pitanje milijardera: Milano takođe ima približno 115.000 milionera, što je povećanje od 24 procenta za deset godina. To potvrđuje poziciju grada kao ključnog središta za finansije i poslovanje u Evropi. Sa 1,3 miliona stanovnika Milano nastavlja da privlači kapital, investicije i preduzetnike, jačajući svoju ulogu međunarodnog ekonomskog središta.

Milano je prestonica mode i dizajna i velikih događaja vezanih za to, što su elementi koji privlače i postao je i zbog toga središte italijanskih supoerbogataša. A gde žive milijarderi u MiIanu, biraju urbanu sredinu, u elitnim neboderima, istorijskim zgradama i na ekskluzivnim lokacijama, gde se spajaju luksuz, privatnost i prestiž. Žive blizu poslovnih prostora, ali bez žrtvovanja elegancije.

Zbog čega se i od kada beležei taj trend uvećanja želje da se živi i posluje u Milanu, od 2017. godine, naročito kada je italijanskim Zakonom o budžetu, kojeg je usvojila tadašnja Vlada, omogućeno novim stanovnicima sa visokim stepenom prihoda da plaćaju paušalni porez od 100.000 evra godišnje, tokom 15 godina, umesto progresivnog poreza na dohodak građana, a od 2025, porez raste na 200.000 evra. I posle pandemije Milano je doživeo jedan od najsnažnijih  ekonomskih oporavaka, rast BDP od 8,7 procenata između 2019. i 2023. gpdine, nadmašujući gradove poput Amsterdama, Berlina, Londona i Pariza. Daklee, reč je o dobitnoj kombinaciji za privlačeje superbogatih i ona je dvostruka: poreska olakšica i plus sve ono što obuhvataju kultura, moda, dizajn, usluge raznih vrsta. Otuda se u Milano preselilo i 115.000 milionera.   

Kao posledica takve privlačnosti za biznis u Milanu jeste i porast cena stanova, u centru grada stan od 70 kvadrata košta 2,5 miliona evra, ali sa balkonom, terasom, privatnom garažom ili se traže dva stana jedan pored drugog da se spoje i stigne do 250 kvadratnih mtara, cena je 5 miliona evra. S obziorm da u centralnim zonama nema mnogo novogradnje tržište ponuda je ograničeno i stanovi dostižu astronomske cifre.

