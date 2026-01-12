Svet

"MI NE ODUGOVLAČIMO, ZA RAZLIKU OD RUSIJE" Zelenski sprema nove pregovore sa SAD

В.Н.

12. 01. 2026. u 08:44

UKRAJINA planira raspored sastanaka i daljih pregovora sa SAD, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u sinoćnjem redovnom video obraćanju naciji.

FOTO: Tanjug/AP

On je to učinio nakon što je saslušao izveštaj sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova o komunikaciji s američkim partnerima, javlja Ukrinform.

- Planiramo raspored sastanaka i daljih pregovora, a Ukrajina je u ovom procesu što je moguće konstruktivnija i što je moguće brža. Ne odugovlačimo, za razliku od Rusije. Oni su već dovoljno odugovlačili stvari, da budem iskren - rekao je Zelenski.

Foto: Profimedia

On je napomenuo da rat punog obima koji Rusija vodi protiv Ukrajine sada traje koliko i rat nacističke Nemačke protiv Sovjetskog saveza.

FOTO: Tanjug/AP

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ranije je izjavio da je ukrajinska delegacija spremna da otputuje u SAD kako bi nastavila mirovne pregovore kada se dobije odgovarajući signal iz Amerike.

(FoNet)

