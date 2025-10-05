"EVROPA JE POSTALA NEBITNA" Netanjahu: Pokazali su ogromnu slabost

U INTERVJUU za Euronjuz, izraleski premijer Benjamin Netanjahu oštro je kritikovao stav Evrope prema izraelskoj strategiji u Gazi u procesu pregovora o primirju koje predvodi američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Tanjug

- Zato je Evropa u suštini postala nebitna i pokazala je ogromnu slabost .Upravo ono što treba uraditi je ono što predsednik Tramp radi. On predstavlja realističan mirovni plan koji eliminiše terorističke elemente, one koji žele da nastave rat i koji se kunu da će ponoviti masakr od 7. oktobra i još gore. - rekao je on.

On je osudio odluku 15 od 27 zemalja članica EU da priznaju palestinsku državu, nazivajući to „krajnjom nagradom islamistima“.

- Oni (Evropa) su u osnovi rekli: hajde da im damo palestinsku državu, što bi bio krajnji poklon za Hamas posle najvećeg masakra nad Jevrejima od Holokausta - rekao je Netanjahu.

Tvrdio je da je ova odluka nanela „ogromnu štetu“ ne samo Izraelu, već i celom Bliskom istoku.

- Zamislite da posle 11. septembra neko kaže: u redu, dajmo državu Osami bin Ladenu i al-Kaidi. Ne samo da ćemo im dati državu, već će biti na samo jedan kilometar od Njujorka, što je ono što oni predlažu - rekao je izraelski premijer.

Netanjahu je naglasio da ovo "neće doprineti miru“, prenosi EuroNjuz.

- Prvo moraš imati snagu, pa onda mir. Sada ovi evropski lideri kažu: hajde da oslabimo Izrael do te mere da se bori za opstanak protiv još jedne palestinske države, ovoga puta odmah pored Jerusalima, u stvari, unutar Jerusalima, i iznad brda nad Tel Avivom. To je apsurdno - istakao je Netanjahu.

Premijer Izraela je rekao da se nada da će evropske zemlje koje su priznale palestinsku državu "preispitati“ tu odluku.

- Voleli bismo da imamo ne samo dobre odnose sa Evropom, već dobre odnose sa realističnom Evropom, koja bi donela pravi mir umesto ponavljanja užasnog rata“, kazao je Netanjahu.

Izraelski premijer je dodao da je u stalnom kontaktu sa evropskim vladama.

- Nadam se da će Evropa promeniti svoj pravac. Neka je već promenila, ali neka još nije. Nadam se da će ona koja nije, preispitati svoj stav, ne samo zbog nas, već i zbog Evrope -zaključio je Netanijahu.

EU je široko pozdravila najnoviji napor za postizanje primirja i plan koji je pokrenuo Tramp, opisujući poslednje događaje kao ohrabrujuće i ističući da se mora iskoristiti ovaj trenutak.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen dodala je da je blok spreman da podrži napore da se okonča patnja civila i promoviše jedino održivo rešenje za mir, koje je po njihovom mišljenju rešenje dve države.

EU je nedavno najavila da će obustaviti svoj „bilateralni sistem podrške“ Izraelu i delimično suspendovati trgovinske delove sporazuma o asocijaciji sa Izraelom.

Međutim, ovaj korak zahteva kvalifikovanu većinu među 27 zemalja članica, dok su neke zemlje, uključujući Nemačku, Italiju, Mađarsku i Češku, dosledno blokirale napore da se Izrael sankcioniše.

