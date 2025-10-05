Svet

JOŠ JEDNA MASOVNA PUCNJAVA U AMERICI: Ubijena žena na univerzitetu, izdato hitno upozorenje studentima (VIDEO)

В.Н.

05. 10. 2025. u 16:28

JEDNA žena je ubijena, a muškarac ranjen u dve odvojene pucnjave koje su se dogodile na Državnom univerzitetu Južne Karoline.

ЈОШ ЈЕДНА МАСОВНА ПУЦЊАВА У АМЕРИЦИ: Убијена жена на универзитету, издато хитно упозорење студентима (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Incidenti su se odigrali u subotu uveče, a Agencija za sprovođenje zakona Južne Karoline (SLED) potvrdila je da je žena poginula u jednoj od pucnjava.

Vlasti su takođe potvrdile da je muškarac ranjen u drugoj pucnjavi i da je trenutno hospitalizovan, dok njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Zvaničnici su u saopštenju naveli da ne veruju da su dve pucnjave međusobno povezane, ali istraga je i dalje u toku.

Univerzitet je u subotu uveče izdao upozorenje o blokadi kampusa nakon što su se začuli pucnji u blizini studentskog smeštajnog objekta u sklopu univerziteta.

Osobe koje nisu sa kampusa zamoljene su da napuste univerzitetski prostor dok se situacija razvijala.

- Kampus Državnog univerziteta Južne Karoline je zatvoren nakon pucnjave - navedeno je u upozorenju na sajtu univerziteta u Oranžbergu.

(Kurir)

