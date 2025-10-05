TRAMP OBJAVIO MAPU: Prekid vatre će odmah stupiti na snagu, blizu smo kraja 3000 godina stare katastrofe (FOTO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži „Istina“ da je Izrael pristao na početnu liniju povlačenja iz Gaze, koja je predstavljena Hamasu.
- Kada Hamas potvrdi, prekid vatre će odmah stupiti na snagu, započeće razmena talaca i zatvorenika, i stvorićemo uslove za narednu fazu povlačenja, koja će nas približiti okončanju ove katastrofe duge 3.000 godina - naveo je Tramp u svojoj objavi u subotu.
Prema mapi koju je priložio, početna linija povlačenja obuhvata približne linije kontrole izraelske vojske u Pojasu Gaze pre početka velike ofanzive na grad Gazu prošlog meseca, kada su izraelske snage držale oko 70 odsto teritorije palestinske enklave, navodi Tajms of Izrael.
