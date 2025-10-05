Svet

TRAMP OBJAVIO MAPU: Prekid vatre će odmah stupiti na snagu, blizu smo kraja 3000 godina stare katastrofe (FOTO)

05. 10. 2025. u 07:30

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži „Istina“ da je Izrael pristao na početnu liniju povlačenja iz Gaze, koja je predstavljena Hamasu.

- Kada Hamas potvrdi, prekid vatre će odmah stupiti na snagu, započeće razmena talaca i zatvorenika, i stvorićemo uslove za narednu fazu povlačenja, koja će nas približiti okončanju ove katastrofe duge 3.000 godina - naveo je Tramp u svojoj objavi u subotu.

Prema mapi koju je priložio, početna linija povlačenja obuhvata približne linije kontrole izraelske vojske u Pojasu Gaze pre početka velike ofanzive na grad Gazu prošlog meseca, kada su izraelske snage držale oko 70 odsto teritorije palestinske enklave, navodi Tajms of Izrael.

