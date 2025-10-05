NOVI HLADNI RAT I NOVA LINIJA FRONTA: Kina ima plan kako da se otrgne iz stiska Amerike

RIVALSTVO između Kine i Sjedinjenih Država postalo je ključna osa globalne geopolitike, i nigde nije oštrije nego na Indo-Pacifiku.

Vašington, vođen doktrinama pomorskih stratega Alfreda Mahana i Nikolasa Spajkmana, dugo je sledio "talasokratsku" strategiju: kontrolu mora i obala Evroazije kako bi se sprečilo da bilo koja kontinentalna sila prodire ka spolja i ugrozi američku trgovinu.

Za Peking, izazov je egzistencijalan, piše za RT internešenel Andre Benoa, francuski konsultant koji radi u oblasti biznisa i međunarodnih odnosa, sa akademskim obrazovanjem iz evropskih i međunarodnih studija iz Francuske i iz međunarodnog menadžmenta iz Rusije.

Zemlja od 1,4 milijarde ljudi zavisi od sigurnih tokova energenata i trgovine. Kineski lideri znaju ranjivost svoje zemlje – velikog oslanjanja na pomorske i kopnene koridore koji bi mogli biti ugušeni u krizi. Da bi se zaštitio od ovoga, Peking je poslednjih deset godina razvijao ambicioznu strategiju: diverzifikaciju svojih ruta snabdevanja i izgradnju uticaja kroz ogromne infrastrukturne projekte.

Južna Azija, manje vidljiva od Južnog kineskog mora, ali ne manje strateški važna, pojavila se kao centralni stub ovog plana. Ona nudi i ekonomske mogućnosti i geopolitičke rizike. U svojoj suštini, cilj Kine je jasan: da se izvuče iz američkog ograničenja.

MALAJSKA DILEMA

Još u novembru 2003. godine, tadašnji predsednik Hu Đintao upozorio je da su "određene velike sile sve vreme zadirale i pokušavale da kontrolišu plovidbu kroz Malajski moreuz". Više od dve decenije kasnije, njegove reči i dalje oslikavaju najdublju stratešku zabrinutost Pekinga.

Malajski moreuz je jedna od najvažnijih pomorskih uskih tačaka na svetu. Prostirući se 805 kilometara između Malezijskog poluostrva, Singapura i indonežanske Sumatre, sužava se na samo 2,8 kilometara na svom najužem delu.

Svake godine, preko 60.000 brodova prođe kroz njega, prevozeći skoro četvrtinu svetske pomorske trgovine, prema podacima Međunarodne pomorske organizacije. Samo u 2023. godini, kroz moreuz je transportovano oko 24 miliona barela sirove nafte i tečnog prirodnog gasa dnevno, od čega je veći deo bio namenjen Kini – najvećem svetskom uvozniku energenata.

Ovo čini Malajski moreuz neophodnim i opasno ranjivim. Prema podacima Američke administracije za energetske informacije, Kina i dalje dovozi oko 73 odsto svoje sirove nafte i 40 odsto svog tečnog prirodnog gasa (LNG) kroz ovaj jedinstveni koridor.

Sama koncentracija tokova izlaže Peking višestrukim rizicima istovremeno: pomorskoj blokadi u slučaju sukoba, pirateriji, političkom uticaju priobalnih država ili američkom pritisku potpomognutom snažnim američkim vojnim prisustvom u regionu.

Vašington ovo predstavlja kao misiju da "garantuje slobodu plovidbe" – ali Peking to vidi kao prepreku na svojoj žilavoj liniji života.

Ulog ide dalje od Kine. Količina nafte koja prolazi kroz moreuz iznosi otprilike četvrtinu globalne potražnje za morskim transportom. Za Peking, smanjenje zavisnosti od ove arterije nije samo strategija – to je opstanak.

DIVERZIFIKACIJA: KINESKI ODGOVOR

Odgovor Pekinga na "malajsku dilemu" bio je sveobuhvatan: Inicijativa "Pojas i put".

Pokrenuta 2013. godine, sada se proteže kroz više od 150 zemalja, uz podršku masivnih investicionih tokova.

Samo u prvoj polovini 2025. godine, kineski ugovori i poslovi su porasli na rekordnih 124 milijarde dolara, prema podacima Centra za zelene finansije i razvoj. Od toga, 66,2 milijarde dolara je uloženo u infrastrukturne projekte – luke, cevovode, autoputeve – dok je dodatnih 57,1 milijarda dolara podržalo investicije u energetiku, tehnologiju i proizvodnju.

Energetika je centralni deo. Više od 42 milijarde dolara je uloženo u 2025. godini, većina za naftu i gas, ali sa sve većim udelom posvećenim obnovljivim izvorima energije. Skoro 10 milijardi dolara je uloženo u projekte vetra i solarne energije, čime je instalirani kapacitet blizu 12 gigavata.

Ovo odražava dvostruki cilj Pekinga: obezbeđivanje pouzdanih zaliha fosilnih goriva, uz oprezno širenje na zelene alternative. Vodeći princip je jednostavan – diverzifikacija.

PROBIJANjE KROZ KONTINENT

Ako je Malajski moreuz slaba tačka Kine, Južna Azija nudi način da se to zaobiđe. Dugo smatran strateškim dvorištem Indije, region se sada menja napredovanjem Pekinga. Kroz kombinaciju luka, cevovoda i koridora, Kina postavlja rute koje bi mogle da zaobiđu i moreuz i američku pomorsku moć.

PAKISTAN: KAPIJA KA ARAPSKOM MORU

U srcu ove strategije leži Pakistan. Kinesko-pakistanski ekonomski koridor- vredan više od 62 milijarde dolara - povezuje luku Gvadar na Arapskom moru sa zapadnom kineskom provincijom Sinđang. To je najopipljivija kopnena alternativa Malajskom prolazu koja Pekingu nudi direktan izlaz za ugljovodonike i trgovinske tokove.

Ova alternativa je prilično rizična budući da su kineski interesi u ovom regionu već godinama na udaru. Peking, ipak, ne pokazuje znake povlačenja. Na kraju, njegova energetska linija života zavisi od toga.

AVGANISTAN: SAUDIJSKA ARABIJA LITIJUMA

Avganistan se takođe vratio na stratešku mapu Kine od povlačenja SAD. Zemlja poseduje ogromno mineralno bogatstvo – litijum, bakar, retke zemne metale – procenjeno na više od 1 bilion dolara. U memorandumu Pentagona iz 2010. godine, Avganistan je čak nazvan "Saudijskom Arabijom litijuma".

Kina je 2025. godine ponovo otvorila svoju ambasadu u Kabulu, signalizirajući nameru da učvrsti dugoročno prisustvo. Računica je jasna: osigurati pristup kritičnim mineralima, uz postepenu reintegraciju Avganistana u regionalnu ekonomiju. Ali rizici su podjednako jasni: politička nestabilnost, bezbednosna krhkost i obnovljena "velika igra" u kojoj učestvuju Vašington, Peking i Moskva.

BANGLADEŠ: TIHO PREUSMERAVANjE

Bangladeš, istorijski bliži Indiji, kreće se ka Kini pod teretom investicija. Peking je izdvojio preko 2,1 milijarde dolara u kreditima, grantovima i direktnim projektima. Među njima: 400 miliona dolara obećanih za modernizaciju luke Mongla, druge najprometnije morske luke u zemlji; 350 miliona dolara za novu industrijsku ekonomsku zonu Kine, gde je skoro 30 kineskih firmi obećalo oko milijardu dolara investicija. Deo po deo, ekonomska mapa Dake se preoblikuje – i njena politička orijentacija može uslediti.

ALTERNATIVNI KORIDORI

Pored ovih, Peking traži dodatne rute. U Mjanmaru, koridor Kina-Mjanmar se usredsređuje na dubokovodnu luku Kjaukpju i naftovod i gasovod dug 770 kilometara koji preseca pokrajinu Junan.

Na Tajlandu, predloženi kanal Kra mogao bi u potpunosti da zaobiđe Malajsku moreuz, iako se suočava sa žestokim otporom Singapura i Indije, kao i sa zapanjujućim troškovima izgradnje od 28 do 36 milijardi dolara.

U međuvremenu, ekonomski koridor Bangladeš-Kina-Indija-Mjanmar ostaje na stolu. Iako političko rivalstvo sa Indijom ometa napredak, rastuće kinesko-indijske tenzije bi ironično mogle da ga učine održivijim.

Činjenica je da zemlje širom Južne Azije procenjuju svoje ekonomske interese sa Kinom, dok ostaju oprezne u pogledu suvereniteta u sve nestabilnijem okruženju. Kao što je bivši singapurski diplomata Bilahari Kausikan primetio u svom predavanju "ASEAN i konkurencija SAD i Kine u Jugoistočnoj Aziji":

-Granična područja i strateški morski putevi su uvek osporeni. Konkurencija SAD i Kine je samo najnovija manifestacija. Interesi velikih sila su se uvek ukrštali u Jugoistočnoj Aziji, koja je nekada nazivana “Balkanom Azije".

PROBIJANjE OBRUČA – ILI SAMO TESTIRANjE LINIJA?

Kina je izgradila više od planova. Od Gvadara do Mongle, od cevovoda kroz Mjanmar do investicija u Kabulu, Peking postavlja mrežu ruta koje imaju za cilj da oslabe američki stisak nad svojim spasilačkim linijama. Logika je jednostavna: diverzifikovati, rasporediti rizik i učiniti svaki pokušaj blokade manje efikasnim.

Ipak, svaki koridor dolazi sa cenom. Pakistanska nesigurnost, nestabilnost Avganistana, balansiranje Bangladeša, čak i ogromni troškovi Kra kanala – sve to ističe koliko su ove alternative krhke. Južna Azija možda jeste okosnica kineske strategije prodora, ali je i region gde je nestabilnost pravilo, a ne izuzetak.

Za sada, Vašington i dalje drži prednost na moru. Njegove flote i baze širom Indo-Pacifika drže Malajski prolaz pod nadzorom, podsećajući Peking da pomorska moć ostaje najjači adut Amerike. Ali na kopnu, Kina napreduje korak po korak, gradeći sredstva i uticaje koji bi jednog dana mogli da preokrenu ravnotežu.

Takmičenje između američke talasokratije i kontinentalnog dometa Kine tek je počelo. Južna Azija više nije samo dvorište Indije – to je nova linija fronta rivalstva velikih sila, zaključuje Benoa.

