ISPRED NOSA SAD I EU Uvoz vredan pet milijardi dolara: Ruska nafta i derivati pronašli neočekivanog kupca

TAJVAN je postao najveći svetski uvoznik ruskih naftnih derivata tokom prve polovine 2025. godine, navodi se u izveštaju Centra za istraživanje energije i čistog vazduha (CREA).

Nevladina organizacija sa sedištem u Helsinkiju saopštila je da je Tajvan uvezao 1,9 miliona metričkih tona tečnog ugljovodonika između januara i juna, u vrednosti od 1,3 milijarde dolara. Mesečne količine su u proseku bile šest puta veće nego u istom periodu pre tri godine. Nafta se prvenstveno koristi u petrohemijskoj i proizvodnji poluprovodnika, navodi RT internešenel.

Od eskalacije sukoba u Ukrajini u februaru 2022. godine, Tajvan je uvezao 6,8 miliona tona ruske nafte u vrednosti od 4,9 milijardi dolara, saopštila je CREA. Ukupan uvoz fosilnih goriva iz Rusije tokom ovog perioda dostigao je 11,2 milijarde dolara, dok je Tajvan poslao Ukrajini 50 miliona dolara pomoći, prema podacima grupe.

Povećani uvoz iz Rusije takođe je navodno izazvao zabrinutost među tajvanskim zvaničnicima, posebno usred rastućih veza Kine sa Moskvom. Peking smatra samoupravno ostrvo neotuđivim delom svoje teritorije.

-Ne možemo se oslanjati na jednu zemlju ili kompaniju, posebno na onu koja možda ne priznaje suverenitet Tajvana ili je čak neprijateljski nastrojena prema njemu, rekao je poslanik Demokratske progresivne stranke Čen Kuan-ting u komentarima za "Fajnenšel tajms".

CREA je takođe saopštila da su neki uvoznici platili više od ograničenja od 45 dolara po barelu koje je nametnula G7 za rusku naftu koja se prevozi morskim putem, što ih potencijalno izlaže sekundarnim sankcijama. Privatne kompanije su najviše doprinele povećanju uvoza, dok su državne firme smanjile svoje kupovine od eskalacije sukoba u Ukrajini, navodi se u izveštaju.

"Formoza petrokemikal", ključni dobavljač tajvanske industrije čipova, bio je odgovoran za 96 odsto uvoza ruske nafte između 2022. i sredine 2025. godine, u odnosu na devet procenata u 2021. godini, prema podacima ove nevladine organizacije. "Formoza" je saopštila da je njeno snabdevanje u skladu sa sankcijama EU i da se zasniva na otvorenim tenderima.

Tajvan je 95 odsto svoje potražnje za energentima zadovoljio uvozom u 2024. godini, pokazuju zvanični podaci. Ostali glavni kupci ruske nafte u junu bili su Indija, Kina, Singapur, Malezija i Turska, prema podacima Londonske berze.

