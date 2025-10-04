POBEDA STRANKE "GRUZIJSKI SAN": Proglasila pobedu na lokalnim izborima širom zemlje
VLADAJUĆA partija u Gruziji "Gruzijski san" proglasila je danas pobedu na lokalnim izborima, nakon objavljivanja rezultata izlaznih anketa, prema kojima je kandidat te stranke i aktuelni gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze osvojio više od 77 odsto glasova.
U centralnom sedištu stranke u Tbilisiju održana je proslava na kojoj su se okupljenim pristalicama obratili najviši funkcioneri "Gruzijskog sna", uključujući bivšeg premijera i osnivača partije Bidzinu Ivanišvilija, javlja gruzijski Juronjuz.
-Pobedili smo u svim opštinama Gruzije već u prvom krugu. Naša snaga je u narodu, a opozicija pokušava da nas isprovocira i izazove haos, iako su doživeli katastrofalan poraz, rekao je Ivanišvili.
Gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze zahvalio je Ivanišviliju na poverenju i izrazio ponos što je, kako je rekao, "saborac čoveka koji je zaslužan za mir i stabilnost u zemlji".
Premijer Gruzije Irakli Kobahidze takođe se obratio prisutnima, ocenivši rezultate izlaznih anketa kao "impresivne" i poručio da su "rezultat zajedničkog truda i predane kampanje".
Lideri i pristalice vladajuće partije ostali su u sedištu stranke i u večernjim satima, iščekujući prve zvanične rezultate koje objavljuje Centralna izborna komisija, dok je prebrojavanje glasova još u toku.
Ranije danas, Specijalne jedinice gruzijske policije upotrebile su vodene topove i biber sprej kako bi rasterale demonstrante ispred predsedničke rezidencije Tbilisiju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije.
Situacija je eskalirala kada je deo okupljenih oštetio zaštitne ograde i ušao u dvorište predsedničkog kompleksa.
Među učesnicima protesta nalazio se i jedan od lidera opozicije Pata Burčuladze.
Tokom večeri došlo je do više fizičkih sukoba između demonstranata i pripadnika specijalnih snaga.
Član opozicione stranke "Ujedinjeni nacionalni pokret" Murtaz Zodelava prethodno je poručio desetinama hiljada okupljenih na Trgu slobode u Tbilisiju da će naredni korak biti "preuzimanje predsedničke palate", nakon što su organizatori protesta saopštili da se "vlast vratila narodu", preneo je lokalni portal Sivil Džordža.
Lokalni izbori se istovremeno održavaju u 64 opštine i regiona širom zemlje, a građani biraju gradonačelnike pet samoupravnih gradova, Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija – kao i gradonačelnike 59 opština i odbornike lokalnih skupština.
U izbornom procesu učestvuje 12 političkih stranaka, dok je deo opozicije najavio bojkot.
Za mesto gradonačelnika Tbilisija kandidovalo se devet osoba, među kojima je i aktuelni gradonačelnik iz redova "Gruzijskog sna" Kaha Kaladze, koji tu funkciju obavlja od 2017. godine.
