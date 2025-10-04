POBEDA STRANKE "GRUZIJSKI SAN": Proglasila pobedu na lokalnim izborima širom zemlje

Svet

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 10. 2025. u 20:22

VLADAJUĆA partija u Gruziji "Gruzijski san" proglasila je danas pobedu na lokalnim izborima, nakon objavljivanja rezultata izlaznih anketa, prema kojima je kandidat te stranke i aktuelni gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze osvojio više od 77 odsto glasova.

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

U centralnom sedištu stranke u Tbilisiju održana je proslava na kojoj su se okupljenim pristalicama obratili najviši funkcioneri "Gruzijskog sna", uključujući bivšeg premijera i osnivača partije Bidzinu Ivanišvilija, javlja gruzijski Juronjuz.

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

-Pobedili smo u svim opštinama Gruzije već u prvom krugu. Naša snaga je u narodu, a opozicija pokušava da nas isprovocira i izazove haos, iako su doživeli katastrofalan poraz, rekao je Ivanišvili.

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

Gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze zahvalio je Ivanišviliju na poverenju i izrazio ponos što je, kako je rekao, "saborac čoveka koji je zaslužan za mir i stabilnost u zemlji".

Premijer Gruzije Irakli Kobahidze takođe se obratio prisutnima, ocenivši rezultate izlaznih anketa kao "impresivne" i poručio da su "rezultat zajedničkog truda i predane kampanje".

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

Lideri i pristalice vladajuće partije ostali su u sedištu stranke i u večernjim satima, iščekujući prve zvanične rezultate koje objavljuje Centralna izborna komisija, dok je prebrojavanje glasova još u toku.

Ranije danas, Specijalne jedinice gruzijske policije upotrebile su vodene topove i biber sprej kako bi rasterale demonstrante ispred predsedničke rezidencije Tbilisiju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije.

Situacija je eskalirala kada je deo okupljenih oštetio zaštitne ograde i ušao u dvorište predsedničkog kompleksa.

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

Među učesnicima protesta nalazio se i jedan od lidera opozicije Pata Burčuladze.

Tokom večeri došlo je do više fizičkih sukoba između demonstranata i pripadnika specijalnih snaga.

Član opozicione stranke "Ujedinjeni nacionalni pokret" Murtaz Zodelava prethodno je poručio desetinama hiljada okupljenih na Trgu slobode u Tbilisiju da će naredni korak biti "preuzimanje predsedničke palate", nakon što su organizatori protesta saopštili da se "vlast vratila narodu", preneo je lokalni portal Sivil Džordža.

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

Lokalni izbori se istovremeno održavaju u 64 opštine i regiona širom zemlje, a građani biraju gradonačelnike pet samoupravnih gradova, Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija – kao i gradonačelnike 59 opština i odbornike lokalnih skupština.

Foto Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

U izbornom procesu učestvuje 12 političkih stranaka, dok je deo opozicije najavio bojkot.

Za mesto gradonačelnika Tbilisija kandidovalo se devet osoba, među kojima je i aktuelni gradonačelnik iz redova "Gruzijskog sna" Kaha Kaladze, koji tu funkciju obavlja od 2017. godine.

(Tanjug)

