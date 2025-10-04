GRUZIJSKI BLOKADERI PRAVE HAOS, POLICIJA REAGOVALA VODENIM TOPOVIMA: Divljaci pale ruske zastave, pokušavaju upad u predsedništvo (VIDEO)

GRUZIJISKA policija upotrebila je suzavac i vodeni top da rastera demonstrante ispred predsedničke palate u glavnom gradu Tbilisiju u subotu, tokom velikog protesta na dan opštinskih izbora, prenosi Rojters.

Foto: Printscreen

Grupa demonstranata pokušala je da upadne u predsedničku palatu.

The protest in Georgia has already escalated into mass riots. The special forces are dispersing protesters with weapons and water cannons while they throw stones at the security forces and burn barricades.



There are injured and detained.



There are Russians.



Support… pic.twitter.com/0nKrIL1WpK — Beefeater (@Beefeater_Fella) October 4, 2025

Opozicioni lideri pozvali na "mirnu revoluciju" protiv aktuelne stranke Gruzijski san, koju optužuju da je proruska i autoritarna.

Protesters in Georgia are burning the Russian flag as protests against the Kremlin-backed government escalate in #Tbilisi pic.twitter.com/oKCwoTMNZp — Jason Corcoran (@jason_corcoran) October 4, 2025

Bivša predsednica Gruzije, Salome Zurabišvili, kritikovala je postupke demonstranata.

- Kao legitimna predsednica, zvanično odbacujem ovo i nastavljam mirno da stojim uz svoj narod dok ne dođe do novih izbora - dodala je Zurabišvili.

🇬🇪 | Situation outside the president's office. Protesters clash with police. Police use water cannon, tear gas and pepper spray against protesters #GeorgiaProtests pic.twitter.com/SQlqsdV11N — Project 64 (@64project_) October 4, 2025

Pre početka demonstracija, vlasti su najavile oštar odgovor prema onima koje su označile kao one koji traže "revoluciju", prenose mediji.

Gas capsules and water cannons used, ever-heavier clashes by the police near the Presidential Palace. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/Kic7HXJVQK — Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) October 4, 2025

Lokalni izbori se danas održavaju u 64 opštine širom Gruzije gde će biti izabrani gradonačelnici Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija, kao i gradinačelnici 59 opština i članova lokalnih gradskih skupština.

Učestvuje 12 političkih stranaka, a pojedine opozicione grupe su najavile bojkot.

