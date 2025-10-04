Svet

GRUZIJSKI BLOKADERI PRAVE HAOS, POLICIJA REAGOVALA VODENIM TOPOVIMA: Divljaci pale ruske zastave, pokušavaju upad u predsedništvo (VIDEO)

В.Н.

04. 10. 2025. u 19:18 >> 19:29

GRUZIJISKA policija upotrebila je suzavac i vodeni top da rastera demonstrante ispred predsedničke palate u glavnom gradu Tbilisiju u subotu, tokom velikog protesta na dan opštinskih izbora, prenosi Rojters.

ГРУЗИЈСКИ БЛОКАДЕРИ ПРАВЕ ХАОС, ПОЛИЦИЈА РЕАГОВАЛА ВОДЕНИМ ТОПОВИМА: Дивљаци пале руске заставе, покушавају упад у председништво (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Grupa demonstranata pokušala je da upadne u predsedničku palatu.  

Opozicioni lideri pozvali na "mirnu revoluciju" protiv aktuelne stranke Gruzijski san, koju optužuju da je proruska i autoritarna.

Bivša predsednica Gruzije, Salome Zurabišvili, kritikovala je postupke demonstranata.

- Kao legitimna predsednica, zvanično odbacujem ovo i nastavljam mirno da stojim uz svoj narod dok ne dođe do novih izbora - dodala je Zurabišvili.

Pre početka demonstracija, vlasti su najavile oštar odgovor prema onima koje su označile kao one koji traže "revoluciju", prenose mediji. 

Lokalni izbori se danas održavaju u 64 opštine širom Gruzije gde će biti izabrani gradonačelnici Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija, kao i gradinačelnici 59 opština i članova lokalnih gradskih skupština.

Učestvuje 12 političkih stranaka, a pojedine opozicione grupe su najavile bojkot.

