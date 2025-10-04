GRUZIJSKI BLOKADERI PRAVE HAOS, POLICIJA REAGOVALA VODENIM TOPOVIMA: Divljaci pale ruske zastave, pokušavaju upad u predsedništvo (VIDEO)
GRUZIJISKA policija upotrebila je suzavac i vodeni top da rastera demonstrante ispred predsedničke palate u glavnom gradu Tbilisiju u subotu, tokom velikog protesta na dan opštinskih izbora, prenosi Rojters.
Grupa demonstranata pokušala je da upadne u predsedničku palatu.
Opozicioni lideri pozvali na "mirnu revoluciju" protiv aktuelne stranke Gruzijski san, koju optužuju da je proruska i autoritarna.
Bivša predsednica Gruzije, Salome Zurabišvili, kritikovala je postupke demonstranata.
- Kao legitimna predsednica, zvanično odbacujem ovo i nastavljam mirno da stojim uz svoj narod dok ne dođe do novih izbora - dodala je Zurabišvili.
Pre početka demonstracija, vlasti su najavile oštar odgovor prema onima koje su označile kao one koji traže "revoluciju", prenose mediji.
Lokalni izbori se danas održavaju u 64 opštine širom Gruzije gde će biti izabrani gradonačelnici Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija, kao i gradinačelnici 59 opština i članova lokalnih gradskih skupština.
Učestvuje 12 političkih stranaka, a pojedine opozicione grupe su najavile bojkot.
