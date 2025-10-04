TAJLER ROBINSON NA KORAK DO SLOBODE: Može da prođe nekažnjeno za ubistvo Čarlija Kirka zbog ove greške (VIDEO)
TAJLER Robinson, osumnjičen za ubistvo Čarlija Kirka, našao se pod sve većom sumnjom nakon što je vremenska linija događaja u istrazi pokazala značajne slabosti tužilaštva.
Kako prenosi američki magazin Week, odbrana je već upozorila da nepouzdana i nejasna hronologija može ozbiljno ugroziti tužilačke tvrdnje.
- Ako vremenska linija ne bude smislena i jasna, to može biti katastrofalno za tužilaštvo. Još uvek ima mnogo toga što ne znamo - izjavila je advokat Skaj Lazaro.
Robinson je uhapšen nekoliko dana nakon tragičnog događaja, ali tužilaštvo još uvek prikuplja dokaze i pokušava da sklopi jasnu sliku o tome kako se sve odvijalo.
Odbrana je odložila saslušanje za mesec dana, dok je tužilaštvo dobilo petodnevni rok da preda preliminarne dokaze.
Posebnu pažnju privlače poruke koje je Tajler slao svom partneru, transrodnom Lansu Tvigsu, međutim, poruke su objavljene bez tačnih vremenskih oznaka.
- Često se preko sudskog naloga mogu dobiti podaci o tome odakle su poruke poslate. Tužilaštvo mora da dokaže da su poruke poslate iz telefona u Oremu ka Tvigsovom telefonu u Sent Džordžu - objašnjava Lazaro.
Odbrana će najverovatnije angažovati sudskog veštaka ili samostalno analizirati dokaze kako bi sastavila precizniju vremensku liniju.
- Možda će se ispostaviti da ti dokazi nisu toliko jaki koliko tužilaštvo tvrdi - dodaje Lazaro.
Iako se pojavile i teorije zavere da poruke nije slao Robinson, već neko drugi, Lazaro ističe da bez jasnih dokaza to nije jaka odbrana i može ugroziti kredibilitet odbrane.
Tužilaštvo još nije podnelo savezne optužnice, a Tajler nije dao izjavu o krivici.
Kako navodi Lazaro, slušanja mogu potrajati i do nekoliko meseci, jer se u Juti za ozbiljne krivične postupke čeka i do godinu dana.
Sledeće ročište zakazano je za 30. oktobar.
