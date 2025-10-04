ZAPOČETA PRVA FAZA TRAMPOVOG MIROVNOG PLANA: Izrael se povlači, oglasio se Netanjahu
IZRAEL je zvanično najavio početak prve faze primene mirovnog plana za Gazu koji je predložio bivši američki predsednik Donald Tramp, nakon što je Hamas dao pozitivan odgovor na uslove sporazuma, prenosi AA.
Kako se navodi u saopštenju iz kancelarije izraelskog premijera, vlada će nastaviti saradnju sa američkom administracijom na okončanju rata u skladu sa "principima koje je postavio Izrael, a koji su usklađeni sa vizijom predsednika Trampa".
Mediji javljaju da je izraelska vojska već dobila naređenje da smanji intenzitet udara na Gazu, dok se u narednim danima očekuje početak zvaničnih pregovora.
Hamas je u petak zvanično odgovorio na Trampov plan, prihvativši uslove koji uključuju: puštanje svih izraelskih talaca, predaju tela poginulih i prepuštanje uprave nad Gazom nezavisnom palestinskom tehnokratskom telu.
Trampov mirovni plan
Tramp je postavio rok Hamasu da do nedelje, u 22 sata po srednjoevropskom vremenu, prihvati plan koji predviđa:
- Potpuni prekid borbi i razoružanje svih oružanih grupa u Gazi
- Uspostavljanje tranzicione uprave u Gazi, koju bi vodilo tehnokratsko telo pod direktnim nadzorom nove međunarodne institucije, čiji bi rad koordinisao sam Tramp
- Puštanje izraelskih talaca u roku od 72 sata od prihvatanja plana, u zamenu za oslobađanje stotina palestinskih zatvorenika.
Tramp je u svom obraćanju poručio da je "Hamas spreman na trajni mir, a Izrael mora odmah da obustavi bombardovanje Gaze".
Gaza, u kojoj živi skoro 2,4 miliona ljudi, pod izraelskom je blokadom već skoro 18 godina. Izrael je u martu dodatno pooštrio mere, zatvorivši granične prelaze i obustavivši isporuke hrane i lekova, što je region dovelo na ivicu humanitarne katastrofe i gladi.
