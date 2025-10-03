Svet

PANIKA U ŠVAJCARSKOJ: Vojska u pripravnosti zbog misterioznih letelica

V.N.

03. 10. 2025. u 20:50

ŠVAJCARSKA će pojačati svoje sisteme odbrane od dronova kako bi zaštitila vojnu infrastrukturu, nakon nedavnog povećanja broja viđenja dronova u zemljama članicama Evropske unije, saopštila je danas vlada te zemlje.

ПАНИКА У ШВАЈЦАРСКОЈ: Војска у приправности због мистериозних летелица

FOTO: GROK AI

U saopštenju se navodi da je švajcarska vojska zadužila saveznu kancelariju za odbrambene nabavke Armasuisse da nabavi sisteme nakon uspešnih terenskih ispitivanja koja su obavljena ovog leta, prenosi Rojters.

 - Na osnovu ovih nalaza i kao odgovor na sve veći broj viđenja dronova - vojska je naložila kancelariji za odbrambene nabavke da da prioritet nabavci odbrambenih sistema protiv mikro i mini dronova, saopštila je švajcarska vlada. 

Dodaje se da je Armasuisse potpisao okvirne sporazume sa tri dobavljača za komercijalne mini dronove, dodatnu opremu i usluge u vrednosti od oko 108 miliona švajcarskih franaka (oko 115 miliona evra).

(Informer)

BONUS VIDEO

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)

CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)