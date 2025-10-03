PANIKA U ŠVAJCARSKOJ: Vojska u pripravnosti zbog misterioznih letelica

ŠVAJCARSKA će pojačati svoje sisteme odbrane od dronova kako bi zaštitila vojnu infrastrukturu, nakon nedavnog povećanja broja viđenja dronova u zemljama članicama Evropske unije, saopštila je danas vlada te zemlje.

U saopštenju se navodi da je švajcarska vojska zadužila saveznu kancelariju za odbrambene nabavke Armasuisse da nabavi sisteme nakon uspešnih terenskih ispitivanja koja su obavljena ovog leta, prenosi Rojters.

- Na osnovu ovih nalaza i kao odgovor na sve veći broj viđenja dronova - vojska je naložila kancelariji za odbrambene nabavke da da prioritet nabavci odbrambenih sistema protiv mikro i mini dronova, saopštila je švajcarska vlada.

Dodaje se da je Armasuisse potpisao okvirne sporazume sa tri dobavljača za komercijalne mini dronove, dodatnu opremu i usluge u vrednosti od oko 108 miliona švajcarskih franaka (oko 115 miliona evra).

