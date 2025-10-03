PANIKA U ŠVAJCARSKOJ: Vojska u pripravnosti zbog misterioznih letelica
ŠVAJCARSKA će pojačati svoje sisteme odbrane od dronova kako bi zaštitila vojnu infrastrukturu, nakon nedavnog povećanja broja viđenja dronova u zemljama članicama Evropske unije, saopštila je danas vlada te zemlje.
U saopštenju se navodi da je švajcarska vojska zadužila saveznu kancelariju za odbrambene nabavke Armasuisse da nabavi sisteme nakon uspešnih terenskih ispitivanja koja su obavljena ovog leta, prenosi Rojters.
- Na osnovu ovih nalaza i kao odgovor na sve veći broj viđenja dronova - vojska je naložila kancelariji za odbrambene nabavke da da prioritet nabavci odbrambenih sistema protiv mikro i mini dronova, saopštila je švajcarska vlada.
Dodaje se da je Armasuisse potpisao okvirne sporazume sa tri dobavljača za komercijalne mini dronove, dodatnu opremu i usluge u vrednosti od oko 108 miliona švajcarskih franaka (oko 115 miliona evra).
(Informer)
BONUS VIDEO
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)