UZBUNA U BUNDESVERU: Nakon aerodroma u Minhenu, dronovi primećeni i iznad obližnjeg vojnog objekta

IZNAD objekta Nemačkih oružanih snaga (Bundesver) u blizini aerodroma u Minhenu primećen je dron, preneo je Špigel, pozivajući se na portparola Operativne komande Bundesvera u Berlinu.

Foto Tanjug/AP

Iako nisu objavljeni detalji ovog incidenta iz bezbednosnih razloga, navedeno je da Bundesver veoma ozbiljno shvata prelete dronova iznad vojnih objekata i da postoje odgovarajući bezbednosni koncepti zaštite za naše objekte Oružanih snaga Nemačke.

Špigel dodaje i da su van vojnih objekata, državne policijske snage odgovorne za bezbednost.

Portparol nije precizirao da li postoji veza sa viđenjem dronova na aerodromu u Minhenu, gde je sinoć bio obustavljen avio-saobraćaj.

Prema policijskim navodima, nekoliko ljudi je videlo dronove kako lete iznad aerodroma u Minhenu, prenosi Tagesšau.

Zbog toga je sinoć nešto posle 22 sata vazdušni saobraćaj bio obustavljen, a brojni letovi otkazani.

Na aerodromu u Minhenu otkazano je 17 letova, što je pogodilo skoro 3.000 putnika.

Uz to, 15 dolaznih letova moralo je biti preusmereno ka Štutgartu, Nirnbergu, Beču i Frankfurtu.

Brojni zarobljeni putnici morali su da provedu noć na aerodromu.

Policija i vatrogasna služba aerodroma postavile su desetine poljskih kreveta u terminalu za tu namenu.

Rad aerodroma je u međuvremenu obnovljen.

(Tanjug)

