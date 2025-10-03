UZBUNA U BUNDESVERU: Nakon aerodroma u Minhenu, dronovi primećeni i iznad obližnjeg vojnog objekta
IZNAD objekta Nemačkih oružanih snaga (Bundesver) u blizini aerodroma u Minhenu primećen je dron, preneo je Špigel, pozivajući se na portparola Operativne komande Bundesvera u Berlinu.
Iako nisu objavljeni detalji ovog incidenta iz bezbednosnih razloga, navedeno je da Bundesver veoma ozbiljno shvata prelete dronova iznad vojnih objekata i da postoje odgovarajući bezbednosni koncepti zaštite za naše objekte Oružanih snaga Nemačke.
Špigel dodaje i da su van vojnih objekata, državne policijske snage odgovorne za bezbednost.
Portparol nije precizirao da li postoji veza sa viđenjem dronova na aerodromu u Minhenu, gde je sinoć bio obustavljen avio-saobraćaj.
Prema policijskim navodima, nekoliko ljudi je videlo dronove kako lete iznad aerodroma u Minhenu, prenosi Tagesšau.
Zbog toga je sinoć nešto posle 22 sata vazdušni saobraćaj bio obustavljen, a brojni letovi otkazani.
Na aerodromu u Minhenu otkazano je 17 letova, što je pogodilo skoro 3.000 putnika.
Uz to, 15 dolaznih letova moralo je biti preusmereno ka Štutgartu, Nirnbergu, Beču i Frankfurtu.
Brojni zarobljeni putnici morali su da provedu noć na aerodromu.
Policija i vatrogasna služba aerodroma postavile su desetine poljskih kreveta u terminalu za tu namenu.
Rad aerodroma je u međuvremenu obnovljen.
(Tanjug)
