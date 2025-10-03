FISKALNI NOKAUT: Austriji preti bankrot do 2030. godine

AUSTRIJI ove godine preti budžetski minus od čak 23,1 milijardu evra, Srbija u isto vreme beleži deficit od svega 311 miliona evra.

To znači da je deficit u austrijskom budžetu čak 74 puta veći od srpskog i to u apsolutnim brojkama. Uz ovakvu dinamiku, Beč se suočava sa opasnošću potpunog fiskalnog kolapsa, dok bi Srbija uz disciplinu, mogla već oko 2038. godine da pređe u suficit i to bez drastičnih rezova, već uz godišnje smanjenje deficita od oko 50 miliona evra.

Kako je saopštila nacionalna Radio televizija Austrije „ORF“, austrijsko Ministarstvo finansija priznaje da je ovogodišnji deficit za milijardu evra veći od planiranog. Iako ministar Markus Marterbauer (SPÖ) tvrdi da savezna vlada „posluje stabilno“, podaci ne idu u prilog toj izjavi. Problem je još izraženiji na lokalnom nivou gde pokrajine, opštine i sistem socijalnog osiguranja beleže dodatni manjak od 6,2 milijarde evra.

Državna sekretarka Barbara Ajbinger-Midl (ÖVP) kao uzroke navodi rast troškova u socijalnim uslugama i proširenje brige o deci. Ministar ostaje otvoren za povećanje poreza na imovinu, ali odbacuje ideju da se deo državnih prihoda ustupi lokalnim vlastima, ocenjujući da nisu učestvovale u rešavanju krize banaka niti imaju pravo na novac iz klimatskih fondova.

Srpski ugao

Austrija je prema ocenama ekonomista, ušla u najdužu recesiju od Drugog svetskog rata, a trend ne pokazuje znakove oporavka. U prvoj polovini 2025. deficit je iznosio 5,3% BDP-a , više nego prethodne godine, a rashodi su eksplodirali, naročito zbog plata u javnom sektoru i rastućih socijalnih davanja.

Pogled redakcije portala Srpski ugao

Austrijski političari još uvek govore o reformama, dok im se budžetski sistem urušava. Bankrot do 2030. godine postaje ne samo moguć, već izvestan ako se ne preseče spirala lokalne potrošnje i centralnog nečinjenja. Sa druge strane, Srbija sa znatno manjim fiskalnim prostorom, pokazuje iznenađujuću disciplinu. Ako nastavi da smanjuje deficit tempom od samo 50 miliona evra godišnje, već oko 2038. godine može da računa na pozitivnu nulu, pa i suficit.

