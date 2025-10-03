Svet

AMERIKA IZVELA SMRTONOSNI KINETIČKI UDAR: Objavljen snimak, ima i mrtvih (VIDEO)

V.N.

03. 10. 2025. u 19:58

SEKRETAR odbrane SAD Pit Hegset rekao je u petak da je američka vojska izvršila "smrtonosni kinetički udar" na brod umešan u narkotrafiking povezan s organizacijama označenim kao terorističke, koji je plovio duž obale Venecuele, pri čemu su poginula četiri muškarca na brodu.

Nijedan američki vojnik nije povređen u operaciji USSOUTHCOM, koja je izvedena po naređenju predsednika Donalda Trampa, prema Hegsetu.

 -Napad je izveden u međunarodnim vodama neposredno uz obalu Venecuele dok je brod prevozio značajne količine narkotika - uputio se ka Americi da truje naš narod- napisao je Hegset u objavi na X.

 -Naši obaveštajni podaci, bez sumnje, potvrdili su da je ovaj brod učestvovao u trgovini narkoticima, ljudi na brodu su bili narko-teroristi i delovali su na poznatoj ruti narkotrafikinga.-

Sekretar je naveo da će napadi nastaviti "dok napadi na američki narod ne prestanu!"

