AMERIKA IZVELA SMRTONOSNI KINETIČKI UDAR: Objavljen snimak, ima i mrtvih (VIDEO)
SEKRETAR odbrane SAD Pit Hegset rekao je u petak da je američka vojska izvršila "smrtonosni kinetički udar" na brod umešan u narkotrafiking povezan s organizacijama označenim kao terorističke, koji je plovio duž obale Venecuele, pri čemu su poginula četiri muškarca na brodu.
Nijedan američki vojnik nije povređen u operaciji USSOUTHCOM, koja je izvedena po naređenju predsednika Donalda Trampa, prema Hegsetu.
-Napad je izveden u međunarodnim vodama neposredno uz obalu Venecuele dok je brod prevozio značajne količine narkotika - uputio se ka Americi da truje naš narod- napisao je Hegset u objavi na X.
-Naši obaveštajni podaci, bez sumnje, potvrdili su da je ovaj brod učestvovao u trgovini narkoticima, ljudi na brodu su bili narko-teroristi i delovali su na poznatoj ruti narkotrafikinga.-
Sekretar je naveo da će napadi nastaviti "dok napadi na američki narod ne prestanu!"
(Telegraf)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)