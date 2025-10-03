AMERIKA IZVELA SMRTONOSNI KINETIČKI UDAR: Objavljen snimak, ima i mrtvih (VIDEO)

SEKRETAR odbrane SAD Pit Hegset rekao je u petak da je američka vojska izvršila "smrtonosni kinetički udar" na brod umešan u narkotrafiking povezan s organizacijama označenim kao terorističke, koji je plovio duž obale Venecuele, pri čemu su poginula četiri muškarca na brodu.

Foto: Printskrin/X/ Secretary of War Pete Hegseth

Nijedan američki vojnik nije povređen u operaciji USSOUTHCOM, koja je izvedena po naređenju predsednika Donalda Trampa, prema Hegsetu.

-Napad je izveden u međunarodnim vodama neposredno uz obalu Venecuele dok je brod prevozio značajne količine narkotika - uputio se ka Americi da truje naš narod- napisao je Hegset u objavi na X.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

-Naši obaveštajni podaci, bez sumnje, potvrdili su da je ovaj brod učestvovao u trgovini narkoticima, ljudi na brodu su bili narko-teroristi i delovali su na poznatoj ruti narkotrafikinga.-

Sekretar je naveo da će napadi nastaviti "dok napadi na američki narod ne prestanu!"

