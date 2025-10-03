RAZGOVARALI ERDOGAN I TRAMP: Turska pozdravlja napore SAD za mir u regionu
TURSKA pozdravlja napore Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u regionu, ali Izrael mora da zaustavi svoje napade da bi ti napori bili uspešni, rekao je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u telefonskom razgovoru američkom predsedniku Donaldu Trampu, saopšteno je iz Erdoganovog kabineta.
U saopštenju se navodi da su Tramp i Erdogan razgovarali o bilateralnim vezama, tokom poziva koji je zahtevala američka strana, i dodaje se da je Erdogan naglasio važnost preduzimanja koraka za jačanje saradnje dve zemlje, posebno u odbrambenoj industriji, prenosi Rojters.
Erdogan je takođe rekao da je njihov sastanak u Beloj kući prošlog meseca ojačao veze dve zemlje.
U saopštenju se navodi da je tokom razgovora o situaciji u Gazi Erdogan rekao Trampu da Turska naporno radi na postizanju regionalnog mira, i da je pozdravio inicijative usmerene ka tom cilju.
- Erdogan je naglasio da je Turska povećala svoje diplomatske kontakte radi mira, da će nastaviti da podržava (Trampovu) viziju za globalni mir i da je zaustavljanje napada od strane Izraela važno za uspeh inicijativa usmerenih ka postizanju mira u regionu - navodi se u saopštenju.
