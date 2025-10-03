Svet

RAZGOVARALI ERDOGAN I TRAMP: Turska pozdravlja napore SAD za mir u regionu

Танјуг

03. 10. 2025. u 18:41

TURSKA pozdravlja napore Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u regionu, ali Izrael mora da zaustavi svoje napade da bi ti napori bili uspešni, rekao je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u telefonskom razgovoru američkom predsedniku Donaldu Trampu, saopšteno je iz Erdoganovog kabineta.

РАЗГОВАРАЛИ ЕРДОГАН И ТРАМП: Турска поздравља напоре САД за мир у региону

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da su Tramp i Erdogan razgovarali o bilateralnim vezama, tokom poziva koji je zahtevala američka strana, i dodaje se da je Erdogan naglasio važnost preduzimanja koraka za jačanje saradnje dve zemlje, posebno u odbrambenoj industriji, prenosi Rojters.

Erdogan je takođe rekao da je njihov sastanak u Beloj kući prošlog meseca ojačao veze dve zemlje.

U saopštenju se navodi da je tokom razgovora o situaciji u Gazi Erdogan rekao Trampu da Turska naporno radi na postizanju regionalnog mira, i da je pozdravio inicijative usmerene ka tom cilju.

- Erdogan je naglasio da je Turska povećala svoje diplomatske kontakte radi mira, da će nastaviti da podržava (Trampovu) viziju za globalni mir i da je zaustavljanje napada od strane Izraela važno za uspeh inicijativa usmerenih ka postizanju mira u regionu - navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca

ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca