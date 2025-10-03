"TO JE NJIHOVA KRIVICA" Tramp: Mogla bi da uslede otpuštanja i smanjenja projekata
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi moglo da dođe do otpuštanja državnih službenika i smanjenja projekata ako se federalna vlada ponovo ne otvori.
- Možda bude otpuštanja, a to je njihova krivica (demokrata u Kongresu). Možemo da smanjimo projekte koje su hteli, omiljene projekte, i oni bi bili trajno ukinuti - rekao je Tramp u intervjuu za OAN televizijsku mrežu, upitan o nedavnom memorandumu Kancelarije za upravljanje i budžet, u kojem je najavljena mogućnost otpuštanja radnika.
Tramp je naveo da bi mogao da smanji projekte koji nisu bili odobreni "na pravi način", naglašavajući da će verovatno doneti takve odluke.
Savezna vlada je delimično zatvorena u sredu nakon što Kongres nije postigao dogovor o finansiranju, dok je nastavljen rad samo za najosnovnije usluge.
Tramp je rekao da su prihodi od novih tarifa tek počeli da pristižu, ali da bi mogli dostići 1 bilion dolara godišnje.
Dodao je da će neki od tih prihoda biti iskorišćeni za smanjenje državnog duga, koji bi mogao dostići 38 biliona dolara.
Američki predsednik je naveo da razmatra korišćenje prihoda od tarifa kako bi izdao "čekove povrata novca za Amerikance".
- Takođe bismo mogli da napravimo raspodelu za ljude, skoro kao dividendu za ljude Amerike. Razmišljamo možda o iznosu od 1.000 do 2.000 dolara. To bi bilo sjajno - rekao je Tramp.
(Tanjug)
