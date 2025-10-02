PREDSEDNIK Rusije, Vladimir Putin, govorio je na Forumu Valdaj i o situaciji na frontu u Ukrajini.

Foto MO Rusije

„Zapadna“ grupa ruskih oružanih snaga je skoro zauzela dve trećine Kupjanska, centar je već u našim rukama, kazao je predsednik Rusije. On je dodao i da je ruska vojska ušla u Seversk i Konstatinovku, Kirovsk u DNR je potpuno došao pod kontrolu ruskih oružanih snaga.

On je dodao i da razvoj bespilotnih sistema donosi značajne promene u vojnoj sferi.

-Duž cele linije kontakta, ruske trupe samouvereno napreduju, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Grupa snaga Vostok napreduje samouvereno i brzo kroz severni deo Zaporoške oblasti i deo Dnjepropetrovske oblasti, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

„Što se tiče grupe Vostok, ona napreduje prilično samouvereno i brzo kroz severni deo Zaporoške oblasti i deo Dnjepropetrovske oblasti“, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Grupa Dnjepar Oružanih snaga Rusije oseća se sigurno i deluje samouvereno, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

-To znači da naše trupe samouvereno napreduju praktično duž cele linije kontakta, rekao je šef države.

- Danas je ruska vojska borbeno najsposobnija, kazao je Putin.

Gubici ukrajinskih oružanih snaga veći od njihove sposobnosti da ih popune ljudima.

Ruske trupe samouvereno održavaju stratešku inicijativu svuda, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-I želim da naglasim da ruske trupe samouvereno održavaju stratešku inicijativu svuda, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Gubici ukrajinskih oružanih snaga u septembru iznosili su 44.700 ljudi, od kojih je skoro polovina bila nepovratna, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin

-U septembru su gubici ukrajinskih oružanih snaga iznosili približno 44.700 ljudi, od kojih je skoro polovina bila nepovratna.

-Od januara do avgusta bilo je 150.000 dezertera (iz ukrajinskih trupa - prim. aut.). A zašto? Ljudi su oteti sa ulica i beže, rekao je Putin.

On je i istakao novu ulogu oklopnih jedinica.

Tenkovi na bojnom polju se više ne koriste za probijanje neprijateljske odbrane, kao tokom Velikog otadžbinskog rata, već za podršku pešadiji. Izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

-Tenkovi se sada koriste potpuno drugačije. Ne za sečenje i probijanje neprijateljske odbrane, već za podršku pešadiji, i to sa indirektnih pozicija. To je neophodno, ali je ipak malo drugačije, rekao je predsednik.

Situacija u Ukrajini bi bila drugačija u multipolarnom svetu, smatra ruski predsednik Vladimir Putin.

„Kada bi postojala multipolarnost, njeni različiti polovi bi, takoreći, sami procenili situaciju oko ukrajinskog sukoba, kako kažu, za sebe, za te potencijalne zone napetosti i linije raskola koje postoje u njihovim regionima, i tada bi kolektivna odluka bila mnogo odgovornija i uravnoteženija“, rekao je na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

(ria.ru)

