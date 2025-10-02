HOĆE LI FRANCUSKA VLADA PASTI I TREĆI PUT ZA GODINU DANA? Opozicija besna, premijer ćuti ko zaliven

SEBASTIJAN Lekorni još uvek nije imenovao ministre niti pridobio socijaliste

AP Photo/Christophe Ena

Francuski sindikati i opozicione stranke gube strpljenje sa novim premijerom Sebastijanom Lekornijem i njegovom odlukom da ćuti o svojim planovima za budžet za sledeću godinu.

Tri nedelje nakon što je preuzeo novu funkciju i manje od nedelju dana pre nego što nacrt budžeta treba da bude predstavljen poslanicima, Lekorni još uvek nije javno ponudio mnogo uvida u svoje planove potrošnje medijima i sindikalnim liderima, čiji će članovi štrajkovati danas, kao ni stranačkim liderima, piše "Politiko".

Opozicioni poslanici ponovo pokreću priču o torpedovanju Lekornija, koji još nije imenovao vladu, zbog njegovog upornog ćutanja.

-Ako se ništa ne promeni, ishod je već poznat... Ova vlada će pasti- rekao je lider socijalista Olivije For.

Žan-Filip Tangi, koji je zadužen za ekonomsku politiku desničarskog Nacionalnog okupljanja, optužio je premijera da pokušava da "kupi vreme" odlaganjem objava o budžetu.

Sindikalni lideri, koji su više puta optuživali Lekornija da ignoriše njihove zahteve, provešće današnji dan u drugom generalnom štrajku od početka Lekornijevog kratkog mandata.

Lekorni je priznao svoju relativno nestabilnu poziciju kao šefa manjinske vlade, a nedavne ankete pokazuju da uživa podršku samo trećine francuske javnosti. Ali, čini se, piše "Politiko", da premijer ostaje pri svom stavu da razgovara sa socijalistima, opozicionom strankom koja se smatra najspremnijom za pregovore.

Visokopozicionirani socijalistički poslanik, koji je želeo da ostao anoniman, rekao je za "Politiko" da stranka "iskreno želi da postigne sporazum" sa Lekornijem kako bi se izbegao treći pad vlade za manje od godinu dana. Stranka levog centra bila je ključna u rušenju dva neposredna prethodnika Lekornija zbog njihovih budžetskih planova.

Ali, dodao je poslanik, svaki dogovor bi zahtevao da sadašnji premijer i predsednik Emanuel Makron prihvate neke "simbolične poraze".

Olivije For i njegova stranka socijalista žele da vlada usvoji "Cukmanov porez", predlog kojim bi se uvela minimalna stopa od dva procenta na bogatstvo koje prelazi 100 miliona evra, pored redovnog poreza na dohodak, i da ponovo otvori diskusije o nepopularnoj penzionoj reformi iz 2023. godine koja je podigla minimalnu starosnu granicu za penzionisanje za većinu radnika.

For je u utorak izjavio da očekuje "kompletan primerak" budžeta za sledeću godinu pre sastanka sa premijerom zakazanog za petak.

Rekao je da će njegova stranka ponovo glasati za rušenje vlade ako ne vidi dovoljne razlike u odnosu na predlog koji je izneo bivši premijer Fransoa Bajru.



