SNEG ZAVEJAO GRČKU: Deo zemlje se zabeleo, a na popularnim ostrvima tutnji nevreme (VIDEO)
POSETIOCI i radnici na planini Olimp u Grčkoj od ranih jutarnjih sati svedoče nesvakidašnjem prizoru - pravom zimskom pejzažu na početku oktobra.
Snimak planine Olimp prekrivene snegom pre kalendarskog početka zime objavljen je na "X" nalogu Forecast Weather Greece i izazvao je pravo oduševljenje.
Nevreme na Zakintosu i Krfu
Sve osnovne i srednje škole, kao i vrtići na grčkom ostrvu Zakintos danas su zatvoreni odlukom lokalnih vlasti zbog olujnog nevremena koje je pogodilo zapadni deo zemlje.
Nalet lošeg vremena počeo je sinoć, pošto su jake oluje pogodile ostrva, a upozorenje stanovništvu na poseban oprez poslato je i u Ahaji, Iliji i Mesiniji.
Zbog lošeg vremena, na severu Krfa automobil u kojem se nalazila britanska porodica zaglavio se u blatu na uzbrdici, a vatrogasna služba je morala da interveniše kako bi ih prevezla na bezbedno mesto na glavnom putu, prenosi "Katimerini".
Bračni par i njihovo dete su u dobrom zdravstvenom stanju.
Očekuje se da će se danas i sutra ovi vremenski uslovi proširiti na celu Grčku, donoseći obilne padavine, lokalni grad, jake vetrove i pad temperature, navodi grčki portal.
Opštine i nadležni organi su pozvani da ostanu u operativnoj pripravnosti nakon sastanka Odbora za procenu rizika od lošeg vremena.
Generalni sekretarijat civilne zaštite preporučuje građanima da budu posebno oprezni i preduzmu mere samozaštite od opasnosti koje proizilaze iz pojave teških vremenskih uslova.
