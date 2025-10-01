Svet

ZATVOREN OKTOBERFEST: Opsadno stanje u Minhenu - odjekivale eksplozije i pucnji

01. 10. 2025. u 10:28

VELIKA policijska i vatrogasna operacija u toku je u severnom Minhenu zbog sumnje na eksplozivnu napravu, zbog čega su zvaničnici do daljeg zatvorili festival piva Oktoberfest.

Foto: Shutterstock

Specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi nalaze se na licu mesta, piše "Bild".

Prema izveštajima medija, rano jutros došlo je do više eksplozija i pucnjave u stambenoj zgradi. 

Vatrogasna služba je oko 4.40 časova primila dojavu o požaru u stambenom objektu, koji je ubrzo zahvatio i okolinu.

U blizini jezera Lerhenauer pronađeno je telo muškarca sa prostrelnim ranama. 

Policija navodi da je žrtva prethodno zapalila kuću, a policija istražuje pismo koje je žrtva ostavila. 

Pretpostavlja se da je u ranac mogao da bude postavljen dodatni eksploziv. 

Jedna osoba se još vodi kao nestala, ali ne predstavlja pretnju.

Policija je blokirala područje i savetuje građane i vozače da izbegavaju okolinu. 

Očekuje se da će obližnje škole ostati zatvorene dok traje istraga.

(Tanjug)

