ZATVOREN OKTOBERFEST: Opsadno stanje u Minhenu - odjekivale eksplozije i pucnji
VELIKA policijska i vatrogasna operacija u toku je u severnom Minhenu zbog sumnje na eksplozivnu napravu, zbog čega su zvaničnici do daljeg zatvorili festival piva Oktoberfest.
Specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi nalaze se na licu mesta, piše "Bild".
Prema izveštajima medija, rano jutros došlo je do više eksplozija i pucnjave u stambenoj zgradi.
Vatrogasna služba je oko 4.40 časova primila dojavu o požaru u stambenom objektu, koji je ubrzo zahvatio i okolinu.
U blizini jezera Lerhenauer pronađeno je telo muškarca sa prostrelnim ranama.
Policija navodi da je žrtva prethodno zapalila kuću, a policija istražuje pismo koje je žrtva ostavila.
Pretpostavlja se da je u ranac mogao da bude postavljen dodatni eksploziv.
Jedna osoba se još vodi kao nestala, ali ne predstavlja pretnju.
Policija je blokirala područje i savetuje građane i vozače da izbegavaju okolinu.
Očekuje se da će obližnje škole ostati zatvorene dok traje istraga.
(Tanjug)
ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.
30. 09. 2025. u 20:58
"ZAŠTO MI PIPAŠ ŽENU?" Ovako je počela tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu, nasrnuli na doktora (VIDEO)
SVADBENO veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.
30. 09. 2025. u 16:10
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)