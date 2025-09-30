Svet

"BORBA ZA RESURSE, NOVAC I ZEMLJU" Orban: Situacija je jasna - nesrećni ukrajinski narod biva pljačkan

В. Н.

30. 09. 2025. u 11:05

ZAPAD zapravo planira da opljačka Ukrajinu pod izgovorom da želi da je zaštiti, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban na društvenim mrežama.

БОРБА ЗА РЕСУРСЕ, НОВАЦ И ЗЕМЉУ Орбан: Ситуација је јасна - несрећни украјински народ бива пљачкан

Foto: Tanjug/Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

- Situacija je jasna. Zapad govori o zaštiti Ukrajine, ali u stvarnosti je to imperijalistička borba za zemlju, resurse i novac. Nesrećni ukrajinski narod biva pljačkan, a oni koji guraju u rat, eksploataciju predstavljaju kao zaštitu - napisao je on.

Dan ranije, mađarski političar je komentarisao izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Ukrajina navodno može da povrati svoju teritoriju, izjavivši da je Rusija pobedila u sukobu i da je to pitanje zatvoreno.

Nakon sastanka sa Vladimirom Zelenskim na Generalnoj skupštini UN, Tramp je izjavio da bi, uz podršku EU, Ukrajina mogla da vrati svoje prvobitne teritorije, pa čak i da ode dalje. Zelenski je kasnije rekao da je iznenađen tom izjavom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: Legende osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna

NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: "Legende" osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna