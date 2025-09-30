"BORBA ZA RESURSE, NOVAC I ZEMLJU" Orban: Situacija je jasna - nesrećni ukrajinski narod biva pljačkan
ZAPAD zapravo planira da opljačka Ukrajinu pod izgovorom da želi da je zaštiti, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban na društvenim mrežama.
- Situacija je jasna. Zapad govori o zaštiti Ukrajine, ali u stvarnosti je to imperijalistička borba za zemlju, resurse i novac. Nesrećni ukrajinski narod biva pljačkan, a oni koji guraju u rat, eksploataciju predstavljaju kao zaštitu - napisao je on.
Dan ranije, mađarski političar je komentarisao izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Ukrajina navodno može da povrati svoju teritoriju, izjavivši da je Rusija pobedila u sukobu i da je to pitanje zatvoreno.
Nakon sastanka sa Vladimirom Zelenskim na Generalnoj skupštini UN, Tramp je izjavio da bi, uz podršku EU, Ukrajina mogla da vrati svoje prvobitne teritorije, pa čak i da ode dalje. Zelenski je kasnije rekao da je iznenađen tom izjavom.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ORBAN: "Rekao sam Trampu - Rusi su već pobedili"
29. 09. 2025. u 22:13
URSULA FON DER LAJEN OTKRILA PLAN: Zamrznuta ruska imovina ide za Ukrajinu
30. 09. 2025. u 09:45
"KRIVAC SE SAM ODAJE" Zaharova: Zvanični London priznao svoje zločine
30. 09. 2025. u 09:44
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)