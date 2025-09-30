"BORBA ZA RESURSE, NOVAC I ZEMLJU" Orban: Situacija je jasna - nesrećni ukrajinski narod biva pljačkan

ZAPAD zapravo planira da opljačka Ukrajinu pod izgovorom da želi da je zaštiti, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban na društvenim mrežama.

- Situacija je jasna. Zapad govori o zaštiti Ukrajine, ali u stvarnosti je to imperijalistička borba za zemlju, resurse i novac. Nesrećni ukrajinski narod biva pljačkan, a oni koji guraju u rat, eksploataciju predstavljaju kao zaštitu - napisao je on.

Dan ranije, mađarski političar je komentarisao izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Ukrajina navodno može da povrati svoju teritoriju, izjavivši da je Rusija pobedila u sukobu i da je to pitanje zatvoreno.

Nakon sastanka sa Vladimirom Zelenskim na Generalnoj skupštini UN, Tramp je izjavio da bi, uz podršku EU, Ukrajina mogla da vrati svoje prvobitne teritorije, pa čak i da ode dalje. Zelenski je kasnije rekao da je iznenađen tom izjavom.

