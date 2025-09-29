ŠOK U KIJEVU: Ukrajinski poslanici žele da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir
GRUPA poslanika ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, podnela je nacrt rezolucije u kojoj se predlaže nominovanje američkog predsednika Donalda Trampa za dobitnika Nobelove nagrade za mir, prenosi danas Ukrinform.
Vrhovna rada je registrovala nacrt rezolucije za predlog Nobelovom komitetu da nominuje Trampa za Nobelovu nagradu za mir pod brojem brojem 14088, na internet stranici parlamenta.
Da će Trampa predložiti da dobije Nobelovu nagradu za mir ranije je izjavio i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a u junu ove godine i Pakistan je takođe saopštio da planira da kandiduje Trampa za tu nagradu, zbog uloge koju je američki predsednik odigrao u pregovorima o primirju između Indije i Pakistana u kratkotrajnom sukobu dve zemlje u maju.
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i jermenski premijer Nikola Pašinjan takođe su u avgustu objavili nameru da podnesu zajednički apel Nobelovom komitetu za dodelu Nagrade za mir Donaldu Trampu.
(Tanjug)
