Svet

ŠOK U KIJEVU: Ukrajinski poslanici žele da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir

Mina Izgarević

29. 09. 2025. u 20:38

GRUPA poslanika ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, podnela je nacrt rezolucije u kojoj se predlaže nominovanje američkog predsednika Donalda Trampa za dobitnika Nobelove nagrade za mir, prenosi danas Ukrinform.

ШОК У КИЈЕВУ: Украјински посланици желе да Трамп добије Нобелову награду за мир

Foto: Tanjug

Vrhovna rada je registrovala nacrt rezolucije za predlog Nobelovom komitetu da nominuje Trampa za Nobelovu nagradu za mir pod brojem brojem 14088, na internet stranici parlamenta.

Da će Trampa predložiti da dobije Nobelovu nagradu za mir ranije je izjavio i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a u junu ove godine i Pakistan je takođe saopštio da planira da kandiduje Trampa za tu nagradu, zbog uloge koju je američki predsednik odigrao u pregovorima o primirju između Indije i Pakistana u kratkotrajnom sukobu dve zemlje u maju.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i jermenski premijer Nikola Pašinjan takođe su u avgustu objavili nameru da podnesu zajednički apel Nobelovom komitetu za dodelu Nagrade za mir Donaldu Trampu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JEZIVA OLUJA U ŠPANIJI: Otkazani letovi, obustavljena nastava u školama
Svet

0 0

JEZIVA OLUJA U ŠPANIJI: Otkazani letovi, obustavljena nastava u školama

OLUJA sa jakim padavinama koja je zahvatila istok Španije uzrokovala je otkazivanje letova i obustavu školske nastave, što je najviše izraženo u oblasti Valensije gde je na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremnog vremenskog rizika, sa padavinama koje dostižu i do 180 litara po kvadratnom metru za dvanaest sati, prenose mediji.

29. 09. 2025. u 19:55

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...

AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...