HOLANDSKI BROD POGOĐEN NEPOZNATIM PROJEKTILOM: Drama nedaleko od grada Adena (FOTO)
JEDAN holandski teretni brod bio je meta raketnog napada nedaleko od grada Adena. Za sada nije poznato jesu li napad izveli Huti.
Britanska pomorska bezbednosna firma Ambrey saopštila je u ponedeljak da je teretni brod pod zastavom Holandijenavodno napadnut 120 nautičkih milja jugoistočno od jemenskog grada Adena, piše Al Arabija.
Potvrde britanskih pomorskih vlasti
Organizacija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) takođe je izvestila da su vojne vlasti prijavile kako je brod, 128 nautičkih milja od Adena, pogođen nepoznatim projektilom i da se zapalio.
UKMTO i Ambrey primili su izveštaje o dimu u blizini plovila, a UKMTO je naveo da je kapetan broda prijavio da je video pljusak u daljini.
Isključen sistem identifikacije broda
Ambrey je dodao da brod u trenutku napada nije prenosio signal svog automatskog identifikacionog sistema (AIS).
Prema podacima Ambrey-a, isti brod bio je meta napada i 23. septembra dok je plovio ka Džibutiju.
Tada je UKMTO saopštio da je plovilo prijavilo pljusak i zvuk eksplozije u svojoj blizini, 120 nautičkih milja (222 km) istočno od Adena.
Nepoznat identitet napadača
Ni Ambrey ni UKMTO nisu identifikovali stranu odgovornu za napade.
Nije odmah bilo jasno da li su napad izveli Huti u Jemenu, koji su od 2023. izveli brojne napade na brodove u Crvenom moruza koje tvrde da su povezani sa Izraelom, u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi.
(Al-Arabiya)
