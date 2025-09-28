"HALO, VIKTORE" Tramp prekinuo Orbanovu večeru: Iznenadni poziv iz SAD mađarskom lideru (VIDEO)

MAĐARSKI premijer Viktor Orban ispričao je kako ga je američki predsednik Donald Tramp pozvao tokom porodične večere i pitao da li Budimpešta planira da odustane od uvoza nafte i gasa iz Rusije.

Foto: Printskrin

Video-snimak Orbanovih reči objavio je Ruptly .

- Kasno jedne večeri sam večerao sa suprugom, ništa ne sluteći, kada je predsednik Sjedinjenih Država "upao u našu kuhinju" u ulici Sinegi telefonskim pozivom. Razgovarali smo o tome da li će Mađarska odustati od ruskog gasa i nafte, a ja sam, naravno, ispravno zastupao mađarski nacionalni stav - rekao je Orban.

Orban je rekao da je Trampu dao odgovor u skladu sa nacionalnim interesima Mađarske, nakon čega je završio svoje jelo i otišao u krevet.

Orban je ranije izjavio da će Mađarska sama donositi odluke u vezi sa naftom iz Rusije.