"HALO, VIKTORE" Tramp prekinuo Orbanovu večeru: Iznenadni poziv iz SAD mađarskom lideru (VIDEO)
MAĐARSKI premijer Viktor Orban ispričao je kako ga je američki predsednik Donald Tramp pozvao tokom porodične večere i pitao da li Budimpešta planira da odustane od uvoza nafte i gasa iz Rusije.
Video-snimak Orbanovih reči objavio je Ruptly .
- Kasno jedne večeri sam večerao sa suprugom, ništa ne sluteći, kada je predsednik Sjedinjenih Država "upao u našu kuhinju" u ulici Sinegi telefonskim pozivom. Razgovarali smo o tome da li će Mađarska odustati od ruskog gasa i nafte, a ja sam, naravno, ispravno zastupao mađarski nacionalni stav - rekao je Orban.
Orban je rekao da je Trampu dao odgovor u skladu sa nacionalnim interesima Mađarske, nakon čega je završio svoje jelo i otišao u krevet.
Orban je ranije izjavio da će Mađarska sama donositi odluke u vezi sa naftom iz Rusije.
Preporučujemo
"PREDSEDNIČE, UZ SVE DUŽNO POŠTOVANjE..." Orban brutalno odgovorio Zelenskom
27. 09. 2025. u 21:03
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)