"ZA TANGO JE POTREBNO DVOJE" Vens optužuje Rusiju da odbija da pregovara o Ukrajini

28. 09. 2025. u 19:50

POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens izjavio je u intervjuu za Foks njuz da Rusija navodno odbija da pregovara o Ukrajini.

- Nažalost, u poslednjih nekoliko nedelja videli smo da su Rusi odbili da održe bilo kakve bilateralne sastanke sa Ukrajincima - kazao je Vens.

Pored toga, optužio je Rusiju da navodno odbija da održi trilateralne sastanke.

Prema Vensu, Sjedinjene Države su posvećene ideji mira u Ukrajini, ali „za tango je potrebno dvoje“.

