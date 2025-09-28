"ZA TANGO JE POTREBNO DVOJE" Vens optužuje Rusiju da odbija da pregovara o Ukrajini
POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens izjavio je u intervjuu za Foks njuz da Rusija navodno odbija da pregovara o Ukrajini.
- Nažalost, u poslednjih nekoliko nedelja videli smo da su Rusi odbili da održe bilo kakve bilateralne sastanke sa Ukrajincima - kazao je Vens.
Pored toga, optužio je Rusiju da navodno odbija da održi trilateralne sastanke.
Prema Vensu, Sjedinjene Države su posvećene ideji mira u Ukrajini, ali „za tango je potrebno dvoje“.
