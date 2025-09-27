LAVROV: Tramp je iskreno zainteresovan za okončanje sukoba u Ukrajini

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je iskreno zainteresovan za okončanje sukoba u Ukrajini.

Foto: Tanjug

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je to rekao na konferenciji za novinare nakon 80. zasedanja Generalne skupštine UN.

- Polazimo od činjenice da celokupno naše iskustvo komunikacije sa američkim kolegama, uključujući i one na najvišem nivou, sugeriše da oni žele da pomognu u okončanju ovog sukoba uzimajući u obzir i eliminišući njegove osnovne uzroke - rekao je on.

Lavrov je napomenuo da niko drugi na Zapadu ne zauzima takav stav.

- I ne sumnjam da je američki predsednik iskreno zainteresovan za to - dodao je ruski ministar spoljnih poslova.