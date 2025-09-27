Svet

LAVROV: Tramp je iskreno zainteresovan za okončanje sukoba u Ukrajini

Novosti online

27. 09. 2025. u 20:37

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je iskreno zainteresovan za okončanje sukoba u Ukrajini.

ЛАВРОВ: Трамп је искрено заинтересован за окончање сукоба у Украјини

Foto: Tanjug

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je to rekao na konferenciji za novinare nakon 80. zasedanja Generalne skupštine UN.

- Polazimo od činjenice da celokupno naše iskustvo komunikacije sa američkim kolegama, uključujući i one na najvišem nivou, sugeriše da oni žele da pomognu u okončanju ovog sukoba uzimajući u obzir i eliminišući njegove osnovne uzroke - rekao je on.

Lavrov je napomenuo da niko drugi na Zapadu ne zauzima takav stav.

- I ne sumnjam da je američki predsednik iskreno zainteresovan za to - dodao je ruski ministar spoljnih poslova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
Tip fudbal

0 2

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

27. 09. 2025. u 07:20

ZA VOLANOM: Sramna objava Lazića posle nesreće
Poznati

0 0

ZA VOLANOM: Sramna objava Lazića posle nesreće

PEVAČ Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić su imali saobraćajnu nesreću ove nedelje kod Galenike. Nesreća se dogodila iza ponoći, Darko se zakucao u autobus. Na sreću, nije bilo putnika, a pevač i njegova supruga su zadobili lakše telesne povrede.

27. 09. 2025. u 13:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu