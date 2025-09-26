ZAHAROVA: Trampove oštre izjave o Rusiji deo pregovaračke taktike

PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je danas da su nedavne oštre izjave američkog predsednika Donalda Trampa prema Rusiji deo pregovaračke taktike.

Foto: Profimedia

- Mislim da je ovo taktika, strategija, politički manevar za pregovore - rekla je Zaharova u intervjuu za TASS.

Tramp je 23. septembra, tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine UN, odgovorio pozitivno na pitanje novinara da li bi zemlje NATO-a trebalo da obaraju ruske avione koji naruše njihov vazdušni prostor, a na dodatno pitanje o spremnosti SAD da pomognu saveznicima rekao je da to "zavisi od okolnosti".

(Tanjug)

