DUG PUT BENJAMINA NETANJAHUA: Premijer Izraela mora ozbiljno da se namuči kako bi stigao u NJujork

PUTANjA leta aviona izrelskog premijera Benjamina Netanjahua za Njujork, gde treba da prisustvuje Generalnoj skupštini UN, izbegava vazdušni prostor većine zemalja, osim Italije i Grčke, uprkos tome što to podrazumeva znatno duže putovanje, prenose izraelski mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tajms of Izrael navodi da takva putanja, vidljiva na sajtu Flight Tracker, možda predstavlja pokušaj da se izbegnu problemi vezani za nalog Međunarodnog krivičnog suda (ICC) za njegovo hapšenje zbog navodnih izraelskih ratnih zločina u ratu protiv Hamasa u Gazi.

Mnoge zemlje su saopštile da bi, nakon naloga za hapšenje koje je izdao ICC zbog navodnih ratnih zločina, što Izrael poriče, uhapsile Netanjahua ako bi bio prisutan na njihovom tlu.

Francuska, koja se obično nalazi duž putanje ovog leta, prošle godine je saopštila da neće uhapsiti izraelskog premijera, iako je to izazvalo kritike Evropske unije, navodi izraelski portal.

Prema ovom izveštaju, let, izraelskim državnim avionom „Krilo Ciona“, po svoj prilici izbegava i vazdušni prostor Španije, koja je obećala da će pomoći u istrazi ICC-a.

Kada je izraelski premijer leteo u SAD u februaru, to putovanje je takođe bilo produženo, delimično zbog zabrinutosti u vezi sa nalogom ICC-a za hapšenje Netanjahua.

Netanjahu je navodno otkazao putovanje u Azerbejdžan u maju kako bi se izbegao let iznad Turske, čiji je predsednik Redžep Tajip Erdogan, žestoki kritičar Izraela koji je pozdravio nalog za njegovo hapšenje, navodi izraelski portal.

(Tanjug)