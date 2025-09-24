NAJNOVIJE VESTI SA FRONTA: VSU okpkoljena
RUSKE snage uništile su glavni deo grupe Oružanih snaga Ukrajine, koji je opkoljen na području akumulacionog jezera Kleban-Bik, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
„Ostatak grupe broji približno 80 pripadnika VSU. Aktivne operacije grupe snaga 'Jug' se nastavljaju“, saopštilo je ministarstvo.
Operaciji je prethodio dugotrajan i mukotrpan pripremni rad, objasnilo je ministarstvo.
U aprilu su ruske snage preuzele kontrolu nad Vodjanom, a u avgustu nad Aleksandro-Kalinovom, blokirajući put zapadno od područja.
„Kasnije, ruske snage su zauzele selo Katerinovka 22. avgusta, a Kleban-Bik 23. avgusta, blokirajući ostatke jedinica ukrajinskih snaga koje su brojale gotovo 800 ljudi“, navodi se u saopštenju.
Ministarstvo takođe naglašava da ruska grupa „Zapad“ završava preuzimanje kontrole nad Kirovskom na Krasnolimanskom pravcu, gde su ukrajinske snage okupile gotov 19 bataljona.
(Sputnjik)
