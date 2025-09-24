RIA NOVOSTI: Sat vremena trajao razgovor Lavrova i Rubija
RAZGOVOR između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u Njujorku trajao je sat vremena.
RIA Novosti navode da je sastanak održan iza zatvorenih vrata.
Pregovori su održani u okviru nedelje visokog nivoa Generalne skupštine UN.
Ranije je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila za Sputnjik radio da će Lavrov, prvog dana, održati više od deset sastanaka na marginama Generalne skupštine UN.
Preporučujemo
VUČIĆ SA MARKOM RUBIJOM: Oglasio se predsednik - ovo su bile teme razgovora
24. 09. 2025. u 00:55
RUBIO BRUTALNO ISKREN: UN su beskorisna organizacija
23. 09. 2025. u 17:46
"UOPŠTE ME TO NE BRINE" Rubio: Priznanje palestinske države u UN nema veliki značaj
23. 09. 2025. u 15:27
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)