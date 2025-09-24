Svet

RIA NOVOSTI: Sat vremena trajao razgovor Lavrova i Rubija

Novosti online

24. 09. 2025. u 20:20

RAZGOVOR između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u Njujorku trajao je sat vremena.

РИА НОВОСТИ: Сат времена трајао разговор Лаврова и Рубија

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

RIA Novosti navode da je sastanak održan iza zatvorenih vrata.

Pregovori su održani u okviru nedelje visokog nivoa Generalne skupštine UN.

Ranije je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova  izjavila za Sputnjik radio da će Lavrov, prvog dana, održati više od deset sastanaka na marginama Generalne skupštine UN.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVI USPEH RUSA NA FRONTU: Problem za VSU
Svet

0 0

NOVI USPEH RUSA NA FRONTU: Problem za VSU

HANGAR za avione i skladište za bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine uništeni su u napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, rekao je za Sputnjik Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu.

24. 09. 2025. u 20:50

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta