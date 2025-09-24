Svet

INCIDENT U UN: Amerika sprovodi istragu zbog skandala koji se desio Trampu i Melaniji (VIDEO)

Novosti online

24. 09. 2025. u 17:32

AMERIČKA Tajna služba pokrenula je istragu o neispravnim pokretnim stepenicama u zgradi UN, koji je stao baš kada su predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga stupili na njega.

ИНЦИДЕНТ У УН: Америка спроводи истрагу због скандала који се десио Трампу и Меланији (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Bela kuća je ranije pozvala UN da istraži incident sa stajanjem pokretnih stepenica.

