"TO IZAZIVA VELIKU FRUSTRACIJU" Peskov: Mnogi Moldavci koji podržavaju dobre odnose sa Rusijom neće moći da učestvuju na izborima

В. Н.

24. 09. 2025. u 15:04

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da značajan deo stanovništva Moldavije podržava izgradnju prijateljskih odnosa sa Rusijom.

ТО ИЗАЗИВА ВЕЛИКУ ФРУСТРАЦИЈУ Песков: Многи Молдавци који подржавају добре односе са Русијом неће моћи да учествују на изборима

Foto EPA

On je naglasio da postoji i veliki broj građana Moldavije koji veruju u obostrano korisne odnose sa Rusijom u različitim oblastima, prenela je RIA Novosti.

Takođe je komentarisao izborni proces u Moldaviji, ukazujući na nezadovoljstvo velikog dela stanovništva zbog uskraćenog prava da glasa.

Prema njegovim rečima, mnogi Moldavci, koji podržavaju razvoj dobrih odnosa sa Rusijom, neće moći da učestvuju na izborima, što izaziva veliku frustraciju. 

Peskov je istakao da Rusija ne pokušava da utiče na izbore, već se fokusira na nezadovoljstvo koje oseća značajan deo moldavskog stanovništva zbog toga što im je uskraćeno pravo da iskažu svoj politički stav.

(Tanjug)

