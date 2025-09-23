Svet

"SVI VEĆ RAZUMEJU..." Lula da Silva za govornicom UN: Vojnog rešenja sukoba u Ukrajini neće biti

Марија Стевановић
Marija Stevanović

23. 09. 2025. u 18:53

SASTANAK ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci 15. avgusta probudio je nadu za rešavanje ukrajinskog sukoba putem pregovora, izjavio je brazilski predsednik Luis Inasio Lula da Silva.

Foto: Tanjug/AP photo

- Svi već razumeju da vojnog rešenja sukoba (u Ukrajini) neće biti - rekao je Lula da Silva na otvaranju 80. zasedanja Generalne skupštine UN.

Prema rečima brazilskog predsednika, sukobljene strane moraju da preduzmu razumne korake za izlazak iz krize.

- Neophodno je uzeti u obzir zakonite brige o bezbednosti svih učesnika - zaključio je on.

Jubilarno 80. zasedanje Generalne skupštine UN počelo je 9. septembra. U okviru zasedanja će, po tradiciji, biti održana sedmica na visokom nivou. Opšta debata održaće se od 23. do 27. septembra, kao i 29. septembra.

Rusiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji će, kako se očekuje, govoriti 27. septembra.

(Sputnjik)

Fudbal
