MOSKVA UPOZORILA EVROPSKU TROJKU: Kršenje međunarodnog prava neće rešiti iransko pitanje

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov uputio je poziv diplomatama Velike Britanije, Francuske i Nemačke da obustave provokacije i vrate se za pregovarački sto u okviru Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Foto: Tanjug

- Evropskim zemljama-učesnicama Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana upućen je hitan poziv da obustave provokacije, odustanu od eskalacionog kursa i vrate se za pregovarački sto koji omogućavaju otklanjanje svih neosnovanih sumnji i predrasuda u vezi sa iranskim mirnodopskim nuklearnim programom, uz oslanjanje na međunarodno pravo i uvažavanje legitimnih interesa Irana u okviru Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja - navodi se u saopštenju ministarstva.

Prema saopštenju Ministarstva, rezultati razmatranja nacrta rezolucije u Savetu bezbednosti UN o ponovnom pokretanju sankcija protiv Irana ne nameću nikakve obaveze zemljama-članicama organizacije.

- Posebno je naglašeno da rezultati razmatranja nacrta rezolucije o ponovnom uvođenju ograničenja u vezi sa Iranom, koje je održano 19. septembra u Savetu bezbednosti UN, zbog svoje pravne ništavnosti ne nameću nikakve obaveze državama-članicama UN i ne mogu poslužiti kao osnov za bilo kakve praktične korake u pogledu sankcionog pritiska na Teheran u vezi sa njegovim nuklearnom programom - ističe se u saopštenju.

Rjabkov je razgovarao sa ambasadorom Velike Britanije u Rusiji Najdželom Kejsijem, ambasadorom Francuske Nikolom de Rivijerom i otpravnicom poslova ambasade Nemačke Anke Holštajn o neosnovanim pokušajima evropskih zemalja-učesnica Sveobuhvatnog zajedničkog akcionog plana da aktiviraju mehanizam za ponovno uvođenje sankcija protiv Irana, navodi se u saopštenju.

- Ruska strana je naglasila da Velika Britanija, Nemačka i Francuska nemaju ni pravni osnov, niti proceduralne mogućnosti za takve radnje - dodaje se u saopštenju.

Podsetimo, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je odbacio rezoluciju o neobnavljanju sankcionog režima protiv Irana. Na taj način ponovo stupaju na snagu restrikcije predviđene ranijim rezolucijama.

Predstavnici Francuske, Nemačke i Velike Britanije poslali su krajem avgusta pismo članicama Saveta bezbednosti UN u kojem ih obaveštavaju o pokretanju „mehanizma za brzo reagovanje“ (snapback) koji omogućava obnavljanje sankcija protiv Irana, suspendovanih prema Zajedničkom sveobuhvatnom planu akcije (JCPOA) iz 2015. godine.

Istovremeno, strane su izrazile spremnost da pregovaraju sa Iranom o nuklearnom sporazumu u narednih 30 dana pre nego što sankcije stupe na snagu.

Ukoliko se ne postigne dogovor u roku od 30 dana, biće vraćene sve prethodne sankcije UN, uključujući embargo na oružje Iranu, inspekcije tereta i ograničenja njegovog raketnog programa.

