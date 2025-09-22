ZASTAVE VLASTIMA U INAT: I pored administrativne zabrane, pojedini gradovi u Francuskoj istakli obeležja Palestine

Sen Deni, Lil, Nant, Brest…

To je samo deo spiska francuskih gradova koji su danas na zgradama opština i gradskih većnica istakli paelstinsku zastavu, i pored opomene ministra unutrašnjih poslova Brina Retajoa da je to protivzakonito.

Zastave su istaknute u znak podrške za večeras najavljeno priznanje Palestine od strane Francuske i još nekoliko zemalja na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku.

S idejom da se istaknu zastave prošle nedelje prvi je izašao generalni sekretar socijalista Olivije For, ali se pred vikend oglasio ministar unutrašnjih poslova u ostavci, desničar Brino Retajo, koji se tome zvanično usprotivio, u ime neutralnosti javnih službi. Retajo je zatražio od policijskih prefekata da pokrenu postupak kod administrativnog pravosuđa protiv svih koji ne budu poštovali ovu odluku.

Ali, neki gradonačelnici su se o to oglušili. Prema podacima mnistarstva unutrašnjih poslova, tokom prepodneva, palestinske zastave istaknute su ispred 21 opštine, od ukupno 34.875 koliko ih ima u Francuskoj. Među njima su neki veliki gradovi. Reč je o onim mestima na kojima su levičari na vlasti. Više opština najavilo je da će palestinsku zastavu istaći tokom noći, kada predsednik Makron bude priznavao Palestinu.

- Nant prati ovu istorijsku odluku predsednika francuske Republike, uzdižući, na jedan dan, palestinsku zastavu – poručila je gradonačelnica iz redova socijalista Žoana Rolan.

Steg Palestine zavijorio se i ispred opštine Sen Denija, u prisustvu prvog čoveka socijalista Olivijea Fora.

- Ovo nije zastava Hamasa, to je zastava žena i ljudi koji, takođe, imaju pravo na slobodu i samoopredeljenje – kazao je For.

Palestinske zastave postavljene su i u Malakofu i La Kurnevu, na pariskoj periferiji, gde su na vlasti komunisti. Crveno-crno-belo-zeleni barjak istaknut je i u mestima kao što su Nanter, Banje, Ženvijlije, Ivri na Seni, Korbej Eson. U Lilu, na severu zemlje, ova zastava lepršala je između francuske i evropske. Okačena je i u Brestu, gde je još 2022. istaknuta ukrajinska.

U severnom pariskom predgrađu Stenu, gde vladaju komunisti, gradonačelnik Azedin Taibi je palestinsku zastavu stavio uz obeležje UN. Socijalističke gradske vlasti Marselja najavile su jak simbolični gest, ali nisu poručile šta će to biti. U mestu Moleon Lišar, sa tri hiljade duša, u oblasti Pireneji-Atlantik, gde administraciju drži Komunistička partija, već postavljenu zastavu Palestine su skinuli, pod administrativnom pretnjom prefekta.

Postoje i drugi primeri. Tako su gradske vlasti Sent Uana na severnoj pariskoj periferiji okačili istovremeno i palestinsku i izraelsku zastavu. Noć pred najavljeno priznanje, na Ajfelovoj kuli u Parizu takođe su projektovane obe zastave, uz goluba s maslinovom grančicom.

